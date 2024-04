Bellomo (Lega): Emiliano e Decaro troppo impegnati a lottizzare per poter anche governare

BARI - Il deputato della Lega, Davide Bellomo, ha criticato aspramente l'accoppiata formata da Decaro ed Emiliano, accusandoli di concentrarsi più sulla lottizzazione politica che sull'effettivo governo della regione.Bellomo ha descritto la situazione politica in Puglia come drammaticamente peggiorata a causa della strategia comune di Decaro ed Emiliano, che ha portato a nomine discutibili e giochi di potere che hanno danneggiato la regione e i suoi cittadini.Secondo il deputato, Decaro e Emiliano sembrano ignorare il duplice fallimento amministrativo, preferendo invece cercare di perpetuare la loro presa sul potere. Bellomo ha accusato Decaro di essere scomparso dai radar negli ultimi giorni, mentre Emiliano sembra disposto a fare qualsiasi cosa pur di mantenere il controllo.Il deputato ha concluso affermando che la Schlein, sindaco di Bari, sembra incapace di liberarsi dei cacicchi del Partito Democratico, suggerendo invece che siano i cacicchi stessi a liberarsi di lei.Le dichiarazioni di Bellomo riflettono una crescente tensione politica in Puglia e sollevano interrogativi sulla gestione del potere da parte dei leader regionali.