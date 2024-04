Brindisi, seminario sulla intelligenza emotiva

BRINDISI - Proseguono gli eventi nella città di Brindisi: martedì 23 aprile dalle ore 18 alle ore 19:30 presso il Bastione Carlo V in via Bastioni San Giorgio (Porta Mesagne - Brindisi), si terrà un seminario sulla intelligenza emotiva. - Proseguono gli eventi nella città di Brindisi: martedì 23 aprile dalle ore 18 alle ore 19:30 presso il Bastione Carlo V in via Bastioni San Giorgio (Porta Mesagne - Brindisi), si terrà un seminario sulla intelligenza emotiva.





Per valorizzare il proprio potenziale, acquisire competenze, essere operativi, concreti e lungimiranti - al fine di condurre una vita armonica a beneficio di se stessi e della Comunità - si ha bisogno non solo di conoscere se stessi e gli altri, ma anche di interpretare i loro sentimenti in modo corretto e costruttivo.





Così facendo e ispirandosi al Principio della Reciprocità e al Paradigma del Dono, si può riuscire a praticare la sussidiarietà circolare, realizzandosi e dando il proprio contributo al meglio.





Con il progetto ViVa_VOLO* (Visione e Valori del Volontariato), finanziato dalla Regione col bando Puglia Capitale Sociale 3.0, il COMEPER OdV intende promuovere forme originali di innovazione sociale in cui giovani e senior sperimentano il proprio potenziale, mediante il volontariato e la lungimiranza.





La dott.ssa Anna Tassielli, Psicologa e Psicoterapeuta di Brindisi, illustrerà i percorsi virtuosi innescabili con le espressioni dell’intelligenza umana utili a superare gli inevitabili ostacoli che la vita offre indistintamente a tutti, in un modo o nell’altro.





L’organizzazione di Volontariato COMEPER (Comitato Mesagne Per la Ricerca) sviluppa questo e altri argomenti in sinergia con ISBEM - Impresa Sociale del territorio - che è altresì destinataria del 5x1000, strumento in mano ai Cittadini quale opportunità per compiere un atto personale e concreto per aiutare chi fa Ricerca e Formazione per migliorare l’Assistenza.