Big One: il tour europeo della tribute band dei Pink Floyd arriva in Puglia

BARI - I leggendari Pink Floyd torneranno ad animare le serate della Puglia grazie ai Big One, la celebre tribute band considerata la migliore in Europa dedicata alla band britannica. Il tour, intitolato "50 Years Of the Dark Side 2024", vedrà la sua tappa pugliese con quattro spettacoli imperdibili: Martedì 16 Aprile al Teatro Fusco di Taranto, Mercoledì 17 Aprile al Teatro Verdi di Brindisi, Giovedì 18 Aprile al Teatro Apollo di Lecce e Venerdì 19 Aprile al Teatro Team di Bari.I Big One hanno consolidato la loro reputazione grazie a esibizioni impeccabili e uno spettacolo avvincente, e questa volta porteranno sul palco l'intero album "The Dark Side Of The Moon", insieme ad altri classici dei Pink Floyd. Questo disco, uscito nel 1973, è considerato uno dei capolavori della storia del rock e uno degli album più venduti di tutti i tempi.Il tour "50 Years Of the Dark Side 2024" arriva in un momento particolarmente felice per i Big One, che hanno già registrato successi significativi nel 2024. Lo scorso gennaio hanno registrato un doppio sold-out al Blue Note di Milano, mentre la loro esibizione di "Comfortably Numb", tratta dal DVD "Live at Valle dei Templi" ad Agrigento, ha superato le 500.000 visualizzazioni su YouTube.Non è solo l'Italia a godere della musica dei Big One: a novembre, hanno in programma un tour nei Paesi Bassi, confermando la loro popolarità anche al di là dei confini nazionali. L'attrattiva della band risiede non solo nelle loro straordinarie capacità musicali, ma anche negli spettacoli avveniristici che offrono, perfettamente in sintonia con l'immaginario dei Pink Floyd.I Big One, nati nel 2005, hanno accumulato una vasta esperienza e sono stati acclamati dalla critica per la loro capacità di ricreare l'atmosfera e il suono dei Pink Floyd, dal periodo psichedelico alla maturità artistica.Le prossime tappe del tour includono città come Potenza, Napoli, Bologna, Legnano, Varese e Milano. I biglietti per gli spettacoli sono disponibili su Ticketone.Se vuoi saperne di più sui Big One e il loro tour, visita il loro sito ufficiale qui