Putignano, arrestati due rapinatori dopo tentata fuga

I militari dell’Arma, nel centro abitato di Putignano, avevano intercettato un’autovettura di grossa cilindrata con quattro persone a bordo che, alla vista degli stessi, aveva tentato di allontanarsi. Ne è scaturito un inseguimento conclusosi, poco dopo, quando, hanno impattato contro alcuni veicoli in sosta, prima di abbandonare l’auto e scappare a piedi.





Una Volante del Commissariato di P.S. di Putignano, ricevuta la nota di ricerca dei quattro presunti malviventi, poco dopo, ha intercettato a piedi il 20enne ed il 26enne, che venivano sono stati bloccati ed accompagnati presso gli uffici di Polizia. Le indagini hanno permesso anche di raccogliere indizi di reità a carico dei soggetti fermati in ordine ad un’altra tentata rapina in danno di un bar tabacchi sito nella centralissima piazza A. Moro di Casamassima, nel corso della quale quattro malviventi travisati avevano anche esploso un colpo di pistola.

PUTIGNANO - La notte di venerdì 12 aprile, la Polizia di Stato, in collaborazione con militari della stazione dei carabinieri di Putignano, ha tratto in arresto in flagranza un 20enne ed un 26enne, entrambi residenti ad Adelfia, incensurati, presuntivamente responsabili, (accertamenti ancora nella fase delle indagini preliminari e che deve essere confermato dal giudice nel contraddittorio con la difesa) in concorso, dei reati di rapina e tentata rapina aggravata continuata, tentato omicidio, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di armi, detenzione di arma clandestina.