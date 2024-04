Convegno nazionale 'Monumenti di gloria' - La protezione del patrimonio architettonico in guerra

BARI - Il prossimo martedì 23 aprile 2024, presso la Chiesa San Francesco della Scarpa a Bari, si terrà il convegno nazionale "Monumenti di gloria", dedicato alla protezione del patrimonio architettonico durante i conflitti bellici. L'evento si propone di analizzare strategie, eventi e riflessioni legati alla salvaguardia dei monumenti storici in periodi di guerra.Durante la storia, gli assedi, le occupazioni e i conflitti armati hanno spesso minacciato il patrimonio architettonico, rappresentando momenti critici di distruzione ma anche di eroica dedizione da parte di coloro che si sono impegnati per preservare queste testimonianze culturali. Il convegno si pone l'obiettivo di esaminare il legame tra le decisioni politiche, le operazioni militari e la tutela dei monumenti storici, con particolare riferimento alla regione Puglia.L'evento si basa su una serie fotografica inedita sulla difesa antiaerea dei monumenti pugliesi durante la guerra, conservata presso la Fototeca della Soprintendenza Abap per la città metropolitana di Bari. Attraverso conferenze, dibattiti e testimonianze, il convegno mira a promuovere un confronto interdisciplinare sulla protezione dei monumenti durante i conflitti bellici.I temi trattati includono la storia della protezione antiaerea dei monumenti, i danni subiti durante i conflitti mondiali, i processi di restauro e ricostruzione post-bellica, nonché le testimonianze storiche conservate negli archivi e nelle biblioteche. L'evento si propone anche di offrire prospettive future sulla tutela del patrimonio architettonico in situazioni di conflitto.Il convegno, organizzato con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Sicilia, coinvolge esperti nel campo del restauro provenienti da diverse università italiane e istituzioni culturali. La partecipazione all'evento è aperta a professionisti del settore e studenti universitari, con il riconoscimento di crediti formativi.Per partecipare all'evento è necessaria la prenotazione del posto tramite il sito web Eventbrite. Per ulteriori informazioni e contatti, è possibile scrivere all'indirizzo email sabap-ba.fototeca@cultura.gov.it Questo convegno rappresenta un'importante occasione per approfondire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio architettonico e per riflettere sulle sfide e le opportunità legate alla sua protezione durante i periodi di guerra.