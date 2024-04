Serie C, il Monopoli vince 1-0 sul Sorrento al Veneziani

Ottava sconfitta esterna dei campani. Quattordicesima sconfitta in questo torneo del Sorrento, dodicesimo con 42 punti. Nella trentacinquesima giornata il Monopoli giocherà sabato 6 aprile contro il Giugliano al “De Cristofaro” e dovrà vincere per avvicinarsi alla salvezza. I campani dopo la vittoria 3-2 con il Catania al “Massimino-Cibali” sono settimi con 52 punti e cercheranno i tre punti per rimanere in zona play off.

Quarta vittoria interna del Monopoli che prevale 1-0 sul Sorrento al “Veneziani” nella trentaquattresima giornata del girone C di Serie C. Per il successo dei biancoverdi è decisiva la rete realizzata al 45’ del primo tempo da Borello su rigore concesso per un fallo di Loreto su Borello. Ottava vittoria nel girone C di Serie C del Monopoli che è al quartultimo posto in classifica con 36 punti.