Brindisi pareggia 0-0 contro il Picerno: terzo pareggio esterno della stagione

- Il Brindisi ha ottenuto il suo terzo pareggio esterno della stagione nel girone C di Serie C, impattando 0-0 contro il Picerno al "Curcio". La partita è stata caratterizzata da diverse occasioni da gol da entrambe le squadre.Nel primo tempo, al 2', Esposito del Picerno ha sfiorato il gol, mentre al 6' Falbo del Brindisi è stato vicino al gol. Al 37', Valenti del Brindisi ha salvato sulla linea su una conclusione di destro di Ceccarelli del Picerno.Nel secondo tempo, al 18', Pagliuca del Brindisi non è riuscito a concretizzare un'occasione, mentre al 36' Esposito del Picerno ha colpito il palo. Al 38', Murano del Picerno ha calciato sulla traversa un rigore concesso per un fallo di mano di Calderoni del Brindisi.Questo pareggio rappresenta l'ottavo della stagione per il Brindisi, che attualmente si trova all'ultimo posto in classifica con 25 punti e già retrocesso in Serie D. Per il Picerno, invece, è il settimo pareggio interno della stagione, posizionandosi sesto in classifica con 58 punti.Nella prossima giornata, il Brindisi affronterà la Turris sabato 27 aprile alle 18:30 al "Fanuzzi", cercando di ottenere una vittoria per soddisfare i tifosi. La Turris, invece, cercherà di vincere per evitare i play out e garantirsi la salvezza.