In discussione al Consiglio Comunale di Bari il progetto della strada camionale per il collegamento tra l'autostrada e il porto

BARI - Questo pomeriggio, nell'ultimo consiglio comunale di questa consiliatura, è in discussione il progetto della strada camionale di Bari, un'opera di rilevanza strategica per il miglioramento del sistema trasportistico della città.Il progetto prevede la realizzazione di una strada lunga 10 chilometri e 800 metri, che collegherà l'autostrada A14 al porto di Bari. Questa arteria, il cui costo dei lavori è stimato in 223 milioni di euro e è stata affidata al RTI composto da Cobar Spa e Europea 92 Spa, rappresenta un importante completamento della rete infrastrutturale prevista nel Piano Regionale dei Trasporti.L'obiettivo principale della strada camionale è quello di smaltire i flussi di traffico pesante diretti verso il porto di Bari, fornendo un accesso diretto all'area portuale senza passare attraverso il centro della città. Ciò consentirà di migliorare la viabilità e ridurre l'impatto del traffico sul contesto urbano.La nuova strada collegherà il porto di Bari direttamente all'autostrada A14, includendo anche un nuovo casello intermedio tra quelli di Bari-Modugno e Bitonto. Inoltre, verranno collegati altri importanti poli strategici come l'Interporto Regionale, la S.S. 16 tangenziale di Bari, l'Aeroporto Karol Wojtyla e l'intera zona industriale.Il tratto terminale dell'opera sarà costituito da una viabilità dedicata, senza alcuna intersezione con la viabilità ordinaria della città, garantendo così una maggiore fluidità al traffico.La realizzazione di questa importante infrastruttura è finanziata con fondi statali, grazie a varie delibere CIPE e accordi intervenuti con l'Autorità di Sistema del Mar Adriatico Meridionale.