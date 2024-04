Caccia all’uomo a Palo del Colle: Carabinieri arrestano condannato in fuga

PALO DEL COLLE - Una caccia all’uomo ha tenuto in scacco le forze dell'ordine a Palo del Colle ieri, quando i Carabinieri stavano cercando di eseguire un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un individuo precedentemente condannato per rapine.Secondo quanto riportato, l'uomo ha opposto resistenza al momento dell'arresto e ha cercato di fuggire. Le forze dell'ordine hanno immediatamente avviato le ricerche, mobilitando anche un elicottero per agevolare l'individuazione del fuggitivo.Dopo circa un'ora di intensa ricerca, l'uomo è stato finalmente localizzato, bloccato e successivamente trasportato in carcere. La sua cattura ha scongiurato il pericolo di ulteriori atti criminali e ha ristabilito l'ordine pubblico nella zona.La pronta reazione delle forze dell'ordine, coordinata e determinata, ha permesso di porre fine alla fuga del condannato e di garantire la sicurezza della comunità locale. La presenza dell'elicottero ha svolto un ruolo fondamentale nelle operazioni di ricerca, dimostrando l'importanza degli strumenti tecnologici nella lotta contro il crimine.Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sull'identità del fuggitivo né sulle circostanze esatte dell'arresto.