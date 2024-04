Cara, online il videoclip di 'Verso Casa'

E' online il videoclip di “Verso Casa”, il nuovo brano della poliedrica cantautrice CARA (RayDada/EMI Music).

Il videoclip, per la regia di Luca Tartaglia, nasce da un’idea di CARA, il direttore della fotografia è Jacopo Ciampanelli, mentre il direttore di produzione è Andrea De Candia.

''Verso Casa” è una lente d'ingrandimento che si posa sulle abitudini e sulla quotidianità di una città pulsante, raccontando storie di amore e dolore. Un richiamo costante che spinge a cercare un rifugio sicuro nelle braccia della propria dimora.

«Nel video di "Verso Casa", mi trovo costantemente in conflitto. I personaggi con cui mi confronto sono dei simboli di cose, persone o pensieri – dichiara CARA – È solo quando inizio a ballare e a comportarmi come se non avessi nessuno intorno che riesco a trovare la via verso casa, come racconto nella canzone».

Il brano è entrato nelle playlist editoriali “New Music Friday”, “Alta Rotazione”, “Novità Pop”, “Scuola Indie” ed è in copertina nella playlist “Caleido” di Spotify. Nelle playlist Amazon “Novità Pop Italiano”, “Novità del momento”, “Nuova gen” e nelle playlist Apple Music “Swipe Pop “e “Super Indie”.