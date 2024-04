Carabinieri morti in incidente stradale: il cordoglio della Presidente Capone e del Consiglio Regionale della Puglia

BARI - La Puglia è avvolta da un velo di tristezza in seguito alla tragica perdita di due giovani Carabinieri in un incidente stradale. La presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone, ha espresso profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime e alle comunità di Manfredonia e Montesano, colpite da questa dolorosa tragedia."È una giornata triste per la nostra regione, che piange la perdita di due suoi ragazzi", ha dichiarato la presidente Capone. "Un incidente stradale ha portato via il maresciallo Francesco Pastore e l'appuntato Francesco Ferraro mentre svolgevano il loro nobile lavoro. Voglio esprimere la vicinanza e l'affetto del Consiglio regionale alle loro famiglie e alle comunità di Manfredonia e Montesano. È un grande dolore per la vita spezzata di due giovani ragazzi che hanno dedicato le loro energie alla sicurezza del nostro Paese".Le parole della presidente Capone riflettono il senso di sgomento e tristezza che pervade l'intera regione per questa perdita improvvisa e tragica. L'incidente ha colpito non solo le famiglie delle vittime, ma anche l'intera comunità, evidenziando il rischio costante che i nostri uomini e donne in divisa affrontano ogni giorno nel loro servizio per la collettività.Il Consiglio regionale della Puglia si unisce al dolore delle famiglie e delle comunità colpite da questa tragedia, offrendo il proprio sostegno e la propria solidarietà in questo momento di grande difficoltà. La memoria del maresciallo Francesco Pastore e dell'appuntato Francesco Ferraro rimarrà indelebile nei cuori di tutti coloro che li hanno conosciuti e apprezzati per il loro impegno e dedizione alla causa della sicurezza pubblica.