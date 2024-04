Don Luigi Ciotti in Valle d'Itria con il Themis Festival

BARI - Il fervore della lotta alla criminalità organizzata si accende nella Valle d'Itria con un evento di grande rilievo: il Themis Festival accoglierà Don Luigi Ciotti, sacerdote noto per il suo impegno decennale contro la mafia. L'attesa conferenza stampa di presentazione avrà luogo domani, lunedì 8 aprile 2024, alle ore 11.00 nella Sala 33 del palazzo della Regione Puglia di via Gentile a Bari.L'incontro del 10 aprile 2024, organizzato dall'Associazione di Promozione Sociale Legalitria, sarà un'opportunità unica per i giovani degli Istituti d'Istruzione Secondaria di Secondo Grado di Fasano e Locorotondo di confrontarsi con Don Luigi Ciotti, una figura di spicco nella lotta contro il crimine organizzato.Alla conferenza stampa di domani prenderanno parte diverse figure di rilievo, tra cui il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, l'Assessore regionale all'Agricoltura, Donato Pentassuglia, e i Sindaci di Fasano, Francesco Zaccaria, e Locorotondo, Antonio Bufano. Inoltre, sarà presente il Presidente di Legalitria Aps, Angelantonio Salamina, e modererà l'evento il giornalista Leo Gianfrate, membro del Consiglio di Amministrazione di Legalitria Aps.L'evento del 10 aprile rappresenta uno dei momenti clou dell'attività di formazione e promozione della legalità portata avanti da Legalitria Aps sin dal 2022. Come afferma il presidente Salamina, l'associazione si batte contro il potere oscuro della mafia, promuovendo la cultura della legalità soprattutto attraverso incontri in piazza e con i giovani.L'incontro con Don Ciotti si articolerà in due momenti distinti della mattinata: alle ore 9.00 presso l'IISS "Leonardo da Vinci" a Fasano e alle ore 11.00 nell'auditorium "Boccardi" dell'IISS "Basile Caramia-Gigante" di Locorotondo. Un'occasione straordinaria per sensibilizzare le nuove generazioni e alimentare la speranza di un futuro libero dal giogo della criminalità organizzata.