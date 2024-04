Carosino, domani 'Festival di Primavera' sul... Fallimento

CAROSINO - Torna a Carosino il “Festival di Primavera” che, organizzato dall’Associazione “Fucarazza”, anche in questa quindicesima edizione proporrà un ricco programma di iniziative, tutte gratuite, che terminerà, come è ormai tradizione, nella “zona festa” in via Giorgio La Pira, uno spiazzo appena fuori l’abitato, con l’accensione della “Fucarazza” su cui viene issato un fantoccio che rappresenta le negatività dell’inverno!Nel pieno rispetto dell’ambiente e delle tradizioni, questa enorme pira viene allestita ogni anno dai volontari dell’associazione raccogliendo nelle campagne circostanti i sarmenti della potatura delle vigne e degli ulivi; tutti gli eventi della manifestazione sono “plastic free” e durante il Festival sarà possibile acquistare i nuovi bicchieri riutilizzabili con il logo dell'Associazione Fucarazza per ridurre l'impatto ambientale.Sul canale https://whatsapp.com/channel/0029VaWvV7sC1FuCxQMBkr1P , sulla pagina Facebook ‘Associazione Fucarazza’, su Instagram @fucarazza e al cellulare 3762302154 sono disponibili informazioni sulle location e sugli eventi che si svilupperanno dal 22 al 27 aprile; la manifestazione si avvale del patrocinio del Comune di Carosino.La prima giornata – lunedì 22 aprile – inizierà alle ore 21.00 nella “zona festa” in via Giorgio La Pira, con il primo cinema drive-in della storia di Carosino, per cui per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione via mail a associazionefucarazza@gmail.com o al 3762302154; sarà proiettato all’aperto il film "A proposito di Davis" di Joel ed Ethan Coen, che narra le vicende "fallimentari" del protagonista Llewyn Davis, un perdente nato interpretato da Oscar Isaac.L’edizione 2024 del “Festival di Primavera”, infatti, è autoironicamente intitolata “Dichiariamo fallimento”: recentemente l’Associazione Fucarazza ha perso la sede storica e affrontato altre difficoltà, un momento problematico che ha portato i soci ad avviare una riflessione sul concetto stesso di fallimento, spesso stigmatizzato come dimostrazione di incapacità, invece di essere concepito come un’opportunità.Infatti, le difficoltà non hanno fermato i soci la loro volontà di costruire il Festival di Primavera e di portare avanti l'accensione del fuoco, vero cuore della manifestazione, continuando così nella loro opera di coinvolgimento della comunità di Carosino per la quale e nella quale l’Associazione Fucarazza opera da lustri organizzando iniziative per il recupero e la valorizzazione delle sue antichissime tradizioni.Nel ricco programma di iniziative la novità di quest'anno saranno le "discussioni fallimentari", incontri con esperti che affronteranno il tema del fallimento in vari campi, dalla filosofia alla teologia, alla pedagogia e così via.Ovviamente non mancheranno musica, teatro, spettacoli per bambini, sempre con un’attenzione particolare al contatto con la natura e alle tradizioni, ma anche dj set e tanto divertimento.Ogni serata si concluderà con una "spaghettata fallimentare" a mezzanotte: riproponendo il format dell’edizione dell’anno scorso in cui tutti erano invitati a raccontare favole della buonanotte, quest’anno chi vorrà potrà, anche in maniera anonima, raccontare un suo fallimento, o una storia di fallimenti.Questi momenti di discussione e condivisione aiuteranno tutti a confrontarsi con il “fallimento”, imparando ad accettare la propria umanità, fatta di errori, ma anche di sfide.