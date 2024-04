Casper Ruud e Stefanos Tsitsipas si qualificano per la finale del Torneo ATP 500 a Barcellona

Barcelona Open fb

La prima semifinale del torneo ATP 500 sulla terra battuta di Barcellona ha visto il norvegese Casper Ruud emergere vittorioso con un punteggio di 7-6 6-4 contro l'argentino Tomas Martin Etcheverry, qualificandosi così per la finale. Nel frattempo, nella seconda semifinale, il greco Stefanos Tsitsipas ha prevalso in tre set con un punteggio di 5-7 6-4 6-2 sul serbo Dusan Lajovic, guadagnandosi anch'egli un posto nella finale del torneo.Tsitsipas, noto per le sue eccellenti prestazioni sulla terra rossa, ha continuato a dimostrare il suo dominio in questa superficie nel corso del 2024, perdendo solo due set nei tornei disputati finora. La vittoria su Lajovic rappresenta la decima consecutiva del greco su terra battuta in questa stagione.Questa sarà la quarta finale a Barcellona per Tsitsipas, dopo le precedenti nel 2018, 2021 e 2023. Nel match per il titolo, Tsitsipas si troverà di fronte Casper Ruud, con cui si scontrerà per la seconda volta in una finale di un torneo ATP, dopo il loro incontro del 14 aprile a Montecarlo, dove Tsitsipas riuscì a conquistare la vittoria.La finale promette quindi un confronto avvincente tra due talentuosi giocatori, entrambi determinati a portare a casa il trofeo e confermare il loro status di protagonisti nel circuito ATP. L'appuntamento per la finale a Barcellona sarà uno spettacolo da non perdere per gli appassionati di tennis di tutto il mondo.