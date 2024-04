Funerali di Marco Dimita: lutto a Santeramo in Colle per l'operaio 47enne vittima di incidente stradale sulla Sp106

BARI - Domani, lunedì 22 aprile 2024, la comunità di Santeramo in Colle si stringerà attorno alla famiglia di Marco Dimita, operaio di soli 47 anni tragicamente scomparso venerdì 19 aprile in un incidente stradale lungo la SP 106.I funerali si terranno alle ore 10.30 presso la chiesa del Sacro Cuore di Santeramo in Colle, dove parenti, amici e concittadini avranno l'opportunità di dare l'ultimo saluto a Marco. La camera ardente è allestita presso la casa funeraria "Meluzzo" in via Gioia a Santeramo.Il terribile incidente, avvenuto intorno alle 8 di venerdì scorso lungo la Provinciale 106, ha visto Marco coinvolto in uno scontro frontale con un'altra vettura, una Land Rover Discovery. Purtroppo, le ferite riportate nell'impatto sono state così gravi da causarne la morte sul colpo.La Procura di Bari ha aperto un procedimento penale per omicidio stradale nei confronti del conducente dell'altra vettura coinvolta nell'incidente. Tuttavia, il Pubblico Ministero ha ritenuto sufficiente un esame esterno sulla salma di Marco Dimita, non ritenendo necessaria un'autopsia data la chiara causa della morte.Marco lascia la moglie, tre figli, i genitori, fratelli e sorelle nel dolore profondo della perdita. La famiglia, tramite l'Area manager Puglia e il responsabile della sede di Bari, si è rivolta a Studio3A-Valore S.p.A., insieme all'avvocato Fabio Ferrara del foro di Bari, per essere assistita nella ricerca di giustizia e nel fare luce sui tragici eventi che hanno portato alla morte dell'amato Marco.Studio3A ha incaricato l'ingegnere forense Pietro Pallotti di ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e si è reso disponibile come consulente tecnico per la parte offesa nelle operazioni peritali, nel caso in cui il Sostituto Procuratore decida di ordinare una perizia specifica sulla dinamica dell'incidente.In questo momento di dolore e lutto, la comunità di Santeramo in Colle si unisce nel ricordo di Marco Dimita, un uomo amato e rispettato, lasciando che la solidarietà e il sostegno reciproco siano un conforto per i suoi cari.