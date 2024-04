Celebrazione interculturale in onore di San Nicola presso La Madonnina Life & Care

BARI - In occasione della festa di San Nicola, patrono della città di Bari e simbolo di interreligiosità e interculturalità, oggi si terrà un evento speciale presso La Madonnina Life & Care. L'associazione "I figuranti di San Nicola Aps" sarà presente per celebrare questa straordinaria festività e riflettere sul culto che ha plasmato l'identità stessa della città di Bari.Il giornalista Nicola Cascione guiderà il dibattito, ponendo l'accento sull'importanza di San Nicola nella vita e nella storia della città. Saranno presenti il dott. Alberto Nerini, presidente de "La Madonnina Life & Care", e la signora Grazia Andidero, responsabile della Sezione di Bari dell'Associazione Crocerossine di Italia Onlus, che ha patrocinato l'evento.Dopo l'introduzione di Vito Lisco, presidente dell'Aps "Figuranti di San Nicola", seguiranno interventi di forte spessore culturale che narreranno in modo autentico e storicamente attendibile la storia di questo straordinario incontro tra Oriente e Occidente, qui a Bari, in Puglia, la terra che per prima accoglie il nuovo giorno con il saluto al Sole.L'evento rappresenta un'importante occasione per approfondire la conoscenza di San Nicola e per riflettere sui valori di dialogo, solidarietà e integrazione che egli incarna, promuovendo la coesione e il rispetto reciproco tra le diverse culture e religioni presenti nella nostra società.