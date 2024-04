Date dei Play Off e Play Out di Serie C stabilite dal Consiglio Direttivo della Lega Pro

Il Consiglio Direttivo della Lega Pro ha preso una decisione importante riguardo alle date dei Play Off e Play Out di Serie C. La programmazione prevede un'intensa serie di partite che determineranno le squadre promosse in Serie B e quelle retrocesse in Serie D.Il primo turno dei Play Off del girone si terrà martedì 7 maggio, seguito dal secondo turno sabato 11 maggio. La fase nazionale dei Play Off avrà il suo primo turno con gare di andata e ritorno, in programma martedì 14 e sabato 18 maggio. Il secondo turno dei Play Off vedrà gli incontri di andata martedì 21 maggio e quelli di ritorno sabato 25 maggio.Le semifinali di andata si svolgeranno martedì 28 maggio, mentre quelle di ritorno sono programmate per domenica 2 giugno. La finale di andata si disputerà mercoledì 5 giugno, seguita dal ritorno domenica 9 giugno. La squadra vincente della finale sarà promossa in Serie B.Per quanto riguarda i Play Out, ci saranno due partite: l'andata domenica 12 maggio e il ritorno il 19 maggio. Le squadre vincitrici garantiranno la permanenza in Serie C, mentre le squadre perdenti saranno retrocesse in Serie D.Le date stabilite offrono agli appassionati del calcio un'agenda densa di emozioni e risultati che determineranno il destino delle squadre partecipanti, dando vita a un finale di stagione avvincente e carico di tensione per i tifosi.