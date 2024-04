Chiedono verità e giustizia i congiunti di Pasquale Dimaggio, l'operaio agricolo di soli 56 anni di Triggiano

BARI - Nel cuore della comunità di Triggiano, la tragedia ha colpito con una violenza inimmaginabile, lasciando una famiglia in lutto e una città inorridita. Pasquale Dimaggio, rispettato operaio agricolo di soli 56 anni, è stato vittima di un incidente stradale assurdo e incomprensibile all'alba di Pasqua, domenica 31 marzo 2024. Mentre si dirigeva al lavoro in un campo locale, il suo trattore è stato violentemente tamponato da un'auto in velocità sulla Provinciale 240, nel territorio comunale di Rutigliano.Il tragico impatto ha schiacciato Pasquale tra il trattore e un muretto a secco, causandone la morte sul colpo. Mentre l'automobilista coinvolto ha riportato solo ferite lievi, la famiglia di Pasquale ha dovuto affrontare il dolore insopportabile della sua perdita, compiendo il gesto più doloroso di tutti: salutarlo nel giorno di Pasqua. I funerali sono stati celebrati il lunedì seguente, nonostante la festività, mentre il Pubblico Ministero di Bari ha avviato un'indagine per omicidio stradale contro l'automobilista responsabile.Nonostante la richiesta della famiglia di Pasquale di fare piena luce sui fatti, il PM non ha ritenuto necessaria l'autopsia, consentendo il rapido seppellimento del corpo. Tuttavia, i congiunti hanno deciso di non arrendersi e di cercare giustizia. Hanno affidato il loro caso a Studio3A-Valore S.p.A., rinomata società specializzata nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, insieme all'avvocato Fabio Ferrara del foro di Bari.Lo Studio ha già incaricato un ingegnere forense per ricostruire la dinamica dell'incidente e sta richiedendo una perizia informatica sul cellulare dell'indagato per verificare se possa essere stata una distrazione da smartphone a causare il tragico tamponamento. La famiglia di Pasquale chiede verità e giustizia, non solo per il loro amato, ma anche per prevenire che simili tragedie possano colpire altre persone in futuro.