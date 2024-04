Conversazioni a Putignano: Festival di Letteratura Indipendente

PUTIGNANO - Il prossimo martedì 9 aprile, Putignano ospiterà il festival di letteratura indipendente "Conversazioni a Putignano", un'occasione imperdibile per incontri con autori e presentazioni di libri. L'ultimo appuntamento di questa serie vedrà protagonista la giovane autrice Bianca Versienti, che presenterà il suo romanzo "La strada dei pini d'inchiostro" pubblicato da Erf edizioni. L'evento avrà luogo alle ore 18:00 presso la Biblioteca Comunale di Putignano, situata in via Castello.Bianca Versienti, studentessa dell'ultimo anno di liceo classico, ha sempre nutrito una grande passione per la scrittura. "La strada dei pini d'inchiostro" è il suo romanzo d'esordio, insignito del Premio InediTO - Colline di Torino nella sezione "Young" nel 2022.Il libro racconta la storia di Kristine, che sin dall'infanzia si rifugia tra le pagine del suo romanzo preferito, "Gita al faro" di Virginia Woolf, condividendo questa passione con suo fratello maggiore Oliver. Il faro diventa per entrambi un simbolo di sogni e aspettative che verranno infranti nella tragica estate del '99. A Cape May, New Jersey, si intrecciano le vite di un gruppo di adolescenti che cercano di affrontare le prime difficoltà esistenziali e sentimentali. La misteriosa scomparsa di Lily lascerà un vuoto profondo e molte domande senza risposta. A Kristine spetterà il compito di ricostruire la vicenda, cercando di mettere insieme gli ultimi momenti di vita della sua migliore amica nella speranza di ritrovare, in quei frammenti, una parte di se stessa.L'evento "Conversazioni a Putignano" è organizzato dal Comune di Putignano - Assessorato alla Cultura in collaborazione con Radici Future Produzioni. Il festival rientra tra le iniziative del progetto "Putignano Legge. La felicità abita nei libri", vincitore del bando "Città che legge 2021" promosso dal CEPELL - Centro per il Libro e la Lettura.