Come scommettere sulla Serie A in Italia: uno sguardo generale

licenza ADM (Agenzia delle dogane e dei monopoli).



Per scoprire se un sito possiede licenza ADM, basta entrare sul sito web e scorrere fino al fondo della pagina. Comparirà allora il logo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.



Il secondo tipo di licenza è invece:



licenza non AAMS.

Si tratta di una licenza, fornita da enti stranieri, che non è tecnicamente valida in Italia. I siti che la posseggono possono quindi mettere a repentaglio la sicurezza degli utenti dal punto di vista legale. Per scoprire se un sito possiede licenza ADM, basta entrare sul sito web e scorrere fino al fondo della pagina. Comparirà allora il logo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.Il secondo tipo di licenza è invece:Si tratta di una licenza, fornita da enti stranieri, che non è tecnicamente valida in Italia. I siti che la posseggono possono quindi mettere a repentaglio la sicurezza degli utenti dal punto di vista legale.



Analizzare il catalogo e le promozioni



Dopo aver scelto un bookmaker ADM, legale in Italia, bisogna analizzarne il catalogo per vedere se compare la Serie A all’interno dei mercati sportivi. Farlo è molto semplice: basta accedere alla piattaforma scelta, andare nella sezione Scommesse e navigare sul comodo menù a tendina nella parte sinistra dello schermo.



Di norma, i migliori bookmaker ADM offrono non solo mercati nazionali (Serie A, Serie B, Serie C), ma anche competizioni internazionali come la Champions League e la Bundesliga. Adesso, è il momento di analizzare le promozioni.



Le promozioni non sono altro che bonus, offerti dai siti di betting sportivo, che possono andare ad aumentare il capitale del giocatore. Compare per esempio il bonus di benvenuto: dopo l’iscrizione ad un sito di betting ADM, se depositi del denaro, ricevi un extra in percentuale rispetto all’importo del tuo deposito.



Puoi in seguito utilizzare questi fondi per scommettere sulla Serie A o sugli altri mercati presenti all’interno della piattaforma.



Conclusione



Come abbiamo visto, scommettere sulla Puoi in seguito utilizzare questi fondi per scommettere sulla Serie A o sugli altri mercati presenti all’interno della piattaforma.Come abbiamo visto, scommettere sulla Serie A in Italia è ad oggi molto semplice. Rimane essenziale saper scegliere un sito di betting sicuro, che disponga del campionato desiderato e che sia legale all’interno del nostro paese. Solo in questo modo, si potranno effettuare scommesse in maniera tranquilla e sicura.

Da qualche tempo, l’universo del betting sportivo si è ampliato notevolmente in Italia, arrivando a coinvolgere milioni di scommettitori ogni anno. In questo panorama, non sorprende che l’offerta di betting si sia adattata a questo processo di crescita, proponendo nuove piattaforme dedicate alle scommesse calcistiche. Non tutte le piattaforme sono però uguali, perché possono proporre diverse quote così come diverse garanzie allo scommettitore.Per esempio: alcuni siti di betting sono dotati di una licenza autorevole, e sono dunque legali sul suolo italiano. Altri, invece, non dispongono di una licenza e non possono quindi operare nel rispetto delle norme nazionali. I bookmaker legali sono anche più sicuri, poiché assicurano che i dati sensibili degli utenti siano protetti da tentativi di furti e di frode. Possono inoltre offrire bonus e promozioni che aumentano il capitale del giocatore e, di conseguenza, anche la sua possibilità di vittoria.Nel corso dell’articolo, vedremo in che modo effettuare scommesse calcistiche sulla Serie A, come scegliere il giusto bookmaker e a quali fattori è necessario fare attenzione. Se sei interessato all’argomento, non ti rimane che continuare nella lettura.Quasi tutti i siti di bookmaking, ad oggi, permettono di effettuare scommesse sportive sulla Serie A. Non sarà dunque difficile per i lettori trovare un sito che disponga di questo mercato all’interno del suo palinsesto. Prima di scegliere una piattaforma, e di analizzarne il catalogo, è però necessario assicurarsi che essa disponga di una licenza autorevole.La licenza non è altro che l’autorizzazione, che il sito deve possedere, ad offrire scommesse sportive. I vari Paesi possono dunque autorizzare alcuni siti web ad offrire scommesse in maniera legale, nel rispetto delle norme e della sicurezza degli utenti.In generale, esistono due tipi di licenza al giorno d’oggi:Questa licenza è fornita appunto dall’ente regolativo italiano e riguarda le piattaforme nazionali. Senza licenza ADM , i bookmaker non possono operare in Italia e risultano quindi tecnicamente illegali. Il nostro consiglio è allora quello di affidarsi solo a siti betting in possesso di tale autorizzazione.