Completata la squadra di governo cittadino a Taranto

TARANTO - Nella serata di sabato 13 aprile, il sindaco di Taranto ha ultimato la formazione della squadra di governo cittadino con la nomina degli ultimi due assessori.L'avvocato Stefania Fornaro, già consigliera comunale, è stata assegnata alla delega all'Ambiente, alla Qualità della vita e agli Affari Legali, mentre l'avvocato Edmondo Ruggiero, precedentemente nel management di Kyma Ambiente, è stato designato per la gestione dell'Urbanistica, della Mobilità e dell'Innovazione.In seguito alle dimissioni dell'assessore avvocato Carlo Liuzzi, il sindaco ha individuato il suo sostituto nella medesima delega al Patrimonio, ai Tributi e alle Politiche Abitative, affidandola al dottor Marcello Murgia.Il sindaco ha espresso gratitudine e soddisfazione per il lavoro svolto dall'ex assessore Liuzzi, riconoscendo il suo contributo decisivo al riordino di questioni complesse dell'Amministrazione comunale. Queste motivazioni hanno aperto la possibilità di una futura collaborazione con il professionista in altri contesti.Con il completamento della Giunta, l’Amministrazione Melucci intensifica l'azione di governo cittadino e prosegue nell'attuazione del piano “Ecosistema Taranto”. Questo ambizioso progetto mira alla rigenerazione urbana, ambientale, economica e culturale di Taranto, affrontando con coraggio e determinazione le sfide che la città deve affrontare.