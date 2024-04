Finisce 0-0 il derby tra Torino e Juventus

via Torino Fc

TORINO - Il tanto atteso derby tra Torino e Juventus si è concluso con un pareggio a reti inviolate, lasciando entrambe le squadre a bocca asciutta in termini di gol e punti.La partita è stata caratterizzata da un equilibrio generale, sebbene la Juventus abbia avuto l'opportunità di rendersi pericolosa già all'inizio. Tuttavia, un clamoroso errore di Dusan Vlahovic ha impedito alla squadra bianconera di andare in vantaggio, quando il giocatore serbo ha colpito il palo su un pallone perfetto servitogli da Chiesa.Durante il primo tempo, il portiere del Torino, Milinkovic-Savic, si è messo in mostra con due interventi determinanti, parando i tentativi di Vlahovic e Yildiz rispettivamente.Il Torino, che continua a rimandare la vittoria nel derby, ha avuto un paio di occasioni per rendersi pericoloso, e nel pieno recupero, al 94', ha sfiorato il gol con un colpo di testa di Lazaro. Tuttavia, non è stata sufficiente a rompere l'equilibrio del punteggio.Verso la fine della partita, l'allenatore del Torino, Juric, è stato espulso per proteste, aggiungendo un elemento di tensione al già accattivante confronto.In conclusione, nonostante l'intensità e la rivalità tipica di un derby, nessuna delle due squadre è riuscita a prevalere, lasciando i tifosi con un punto ciascuno e il desiderio di un risultato diverso nel prossimo incontro.