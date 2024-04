Comunali di Bari: Michele Laforgia si ritira dalla candidatura, ma rimane disponibile per il centrosinistra

Nel clima teso delle prossime elezioni comunali di Bari, Michele Laforgia ha annunciato il suo passo indietro dalla corsa alla carica di Sindaco. In un incontro con la stampa tenutosi ieri sera, Laforgia ha dichiarato: "Rimetto la mia candidatura a Sindaco alle forze politiche che me l'hanno chiesta e l'hanno sostenuta ad oggi". Questa decisione arriva a soli due giorni di distanza dalla data prevista per le Primarie, inizialmente fissate per il 7 aprile, che avrebbero dovuto determinare il candidato del centrosinistra per le elezioni del 2024.Una decisione - spiega Laforgia - presa per riportare il dialogo all'interno della stessa coalizione a seguito delle frizioni emerse tra PD e M5S nei giorni scorsi e che hanno pregiudicato, alla luce di una sopraggiunta tempesta giudiziaria, il regolare quanto sereno svolgimento delle Primarie con il conseguente annullamento delle stesse. Tali frizioni, unite a una situazione giudiziaria imprevista, hanno compromesso lo svolgimento regolare delle Primarie, che sono state infine annullate.Il penalista di fama nazionale ha precisato che il suo ritiro non significa l'addio definitivo della vita politica, bensì un atto volto a mettere in discussione i criteri per la selezione del candidato del centrosinistra. Laforgia rimane aperto a un eventuale coinvolgimento diretto nelle elezioni amministrative di Bari, in attesa di ulteriori sviluppi e chiarimenti sulle condizioni in cui ciò potrebbe avvenire.La decisione di Laforgia rappresenta un momento di riflessione per il centrosinistra e pone l'accento sull'importanza di superare le divisioni interne per affrontare con unità e coesione le sfide future. Resta da vedere come questa mossa influenzerà il panorama politico locale e quali saranno le prossime mosse della coalizione in vista delle elezioni imminenti.