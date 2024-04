Concertone dal 1° maggio: il comune di Taranto patrocina l'evento

TARANTO - L'appuntamento annuale con il "Concertone del 1° Maggio" si avvicina e, come da tradizione, il Comune di Taranto conferma il suo sostegno per assicurare il successo dell'evento.L'Amministrazione Melucci, guidata dal sindaco Rinaldo Melucci, ha approvato oggi la delibera proposta dall'assessore alla Cultura e agli Eventi, Angelica Lussoso, confermando il patrocinio dell'evento. L'importanza strategica di questa manifestazione è stata sottolineata dall'assessore, che ha evidenziato il suo ruolo non solo come momento di intrattenimento ma anche come occasione per dibattiti su temi sociali di attualità e per promuovere il territorio attraverso la presenza di artisti di fama nazionale.Il "Concertone del 1° Maggio" si terrà, come consuetudine, nell'area del Parco Archeologico delle Mura Greche, recentemente arricchito da una nuova piantumazione di alberi. In vista di questa importante manifestazione, il Comune ha richiesto agli organizzatori di adottare tutte le misure necessarie per la protezione delle nuove piantumazioni, compresa la messa in sicurezza con recinzioni da cantiere e la copertura assicurativa contro eventuali danni.Per garantire un'accoglienza di alto livello a tutti i partecipanti, il Comune metterà a disposizione dell'organizzazione l'intera area del Parco Archeologico a partire dal 15 aprile per consentire le operazioni di allestimento. Saranno inoltre forniti servizi igienici mobili, contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti e attrezzature per la pulizia delle aree interessate. È previsto anche il ripristino del manto stradale e la predisposizione di divieti di sosta e accesso nelle zone circostanti il Parco.Il sindaco Melucci ha sottolineato l'impegno dell'Amministrazione comunale nel sostenere iniziative volte a sensibilizzare la cittadinanza su tematiche fondamentali come il lavoro, la tutela dell'ambiente, la cultura e la valorizzazione degli spazi pubblici.Il "Concertone del 1° Maggio" si conferma dunque non solo come un evento di intrattenimento, ma anche come un momento di riflessione e di valorizzazione del territorio tarantino.