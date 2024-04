Avvistato un cinghiale a Margherita di Savoia: allerta nella città salinara

- Un inusuale avvistamento ha destato l'attenzione dei residenti di Margherita di Savoia: un grosso esemplare di cinghiale è stato segnalato nelle vicinanze della città salinara. Il primo avvistamento è avvenuto nel pomeriggio di sabato sei aprile, nei pressi di Via Barletta, e ha suscitato preoccupazione riguardo agli sconfinamenti di questi animali nell'abitato alla ricerca di cibo.L'esemplare, solitario e apparentemente tranquillo, è stato osservato mentre si muoveva lungo le rive delle spiagge, un comportamento che si è ripetuto anche in altre zone della città nei giorni precedenti. È noto che i cinghiali, sebbene generalmente timidi nei confronti degli esseri umani, possono diventare pericolosi in caso di spavento o se si sentono minacciati, specialmente se accompagnati da cuccioli.La raccomandazione principale in caso di incontri con questi animali è di non avvicinarsi e di offrire loro una via di fuga sicura per evitare situazioni potenzialmente pericolose. Tuttavia, è importante mantenere la calma e non provocare l'animale, poiché in situazioni di stress possono reagire aggressivamente.Domenica è stato segnalato un altro avvistamento, questa volta nelle zone vicine a Trinitapoli e Zapponeta, confermando una tendenza alla presenza di cinghiali nella regione.Si consiglia alla popolazione di essere vigile e di segnalare tempestivamente alle autorità competenti qualsiasi avvistamento di animali selvatici, al fine di garantire la sicurezza pubblica e il benessere degli stessi animali.