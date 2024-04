Confermato: elezioni a Bari in Giugno, nessuno slittamento

BARI - Fonti del Ministero dell'Interno hanno chiarito che le elezioni amministrative per il Comune di Bari, previste per l'otto e il nove giugno, non subiranno alcuno slittamento. Tale conferma arriva in risposta a voci che circolavano riguardo a un possibile rinvio delle elezioni a novembre di quest'anno.Secondo quanto riportato al Foglio da fonti del Viminale, l'ipotesi di uno slittamento a novembre è "del tutto priva di fondamento e insussistente". Pertanto, la data fissata per eleggere il successore di Antonio Decaro, del Partito Democratico, rimane confermata per l'estate prossima.Le stesse fonti hanno sottolineato che il lavoro della commissione di accesso istituita per indagare sulle eventuali infiltrazioni della criminalità organizzata nel comune di Bari non interferisce con lo svolgimento delle procedure elettorali.Dalla sede del Ministero dell'Interno si è precisato che gli accertamenti della commissione hanno una durata di tre mesi, con la possibilità di prorogare tale periodo per ulteriori tre mesi. Tuttavia, ciò non influenzerà la data delle elezioni, rimasta saldamente fissata per giugno.