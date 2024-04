Fratelli d’Italia propone riduzione progressiva del bollo auto in Puglia

BARI - Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in Regione Puglia ha presentato una proposta di legge mirata a ridurre gli importi della tassa automobilistica regionale per i contribuenti che effettuano il pagamento entro i termini stabiliti. L’obiettivo principale di questa iniziativa è quello di premiare i contribuenti virtuosi e incentivare il rispetto delle scadenze previste per il versamento del bollo auto.La proposta è stata presentata durante una conferenza stampa tenutasi a Bari, alla quale ha preso parte anche il presidente di Aci Bari-Bat, Francesco Ranieri. Michele Picaro, primo firmatario della proposta di legge, ha sottolineato l’importanza di cambiare l'approccio nei confronti dei cittadini che rispettano puntualmente le disposizioni normative sul pagamento del bollo auto. L'introduzione del principio di premialità consentirebbe di ottenere vantaggi sia per i contribuenti che per la Regione Puglia, contribuendo a generare risparmi e maggiori entrate.Nel dettaglio, la proposta di legge prevede una riduzione progressiva degli importi del bollo auto nei prossimi anni. Per l'anno tributario 2024, si propone una riduzione del 5% rispetto agli importi dovuti nell'anno tributario precedente. Per il 2025, è prevista un'ulteriore riduzione del 2,5% rispetto all'anno precedente, mentre per il 2026 si propone un'altra riduzione del 2,5% rispetto all'anno precedente.La riduzione progressiva degli importi del bollo auto mira non solo a premiare i contribuenti che adempiono correttamente ai loro obblighi fiscali, ma anche a incentivare il rispetto delle scadenze di pagamento e a ridurre il ricorso a procedure di recupero forzoso che comportano costi sia per l'amministrazione che per i cittadini. La proposta di legge rappresenta quindi un tentativo di promuovere una maggiore conformità fiscale e di migliorare l'efficienza del sistema di riscossione delle tasse automobilistiche nella regione.