Congressi: a Bari 'Cardio & More Cardiologia e dintorni'

BARI - Il prossimo 18 e 19 aprile si svolgerà a Bari il congresso annuale congiunto ANMCO-SIC (Associazione Nazionale dei Medici Cardiologi Ospedalieri e Società Italiana di Cardiologia) delle regioni Puglia e Basilicata 2024, intitolato "Cardio & More Cardiologia e dintorni".Il congresso affronterà tematiche cruciali legate alle malattie cardiovascolari, che rimangono la principale causa di morte in Italia. Secondo i dati del Progetto Cuore dell’Istituto Superiore della Sanità, il 28% dei decessi è attribuibile alla cardiopatia ischemica e il 13% agli accidenti cerebrovascolari, rappresentando oltre il 40% di tutti i decessi nel Paese.Le malattie cardiovascolari non solo incidono sulla mortalità, ma anche sulla qualità della vita e sui costi del Sistema Sanitario Nazionale. La gestione dei pazienti complessi richiede un approccio multidisciplinare e una stretta collaborazione tra specialisti.Il programma del congresso includerà sessioni dedicate alla cardio-oncologia, alla cardio-nefrologia, alla gestione del paziente con scompenso cardiaco, alla telemedicina e alle nuove tecnologie in cardiologia. Saranno trattati argomenti quali la gestione delle comorbidità, l'impiego della telemedicina nel monitoraggio dei pazienti, le nuove frontiere dell'ecografia cardiaca e molto altro.Particolare attenzione sarà riservata alla presentazione di casi clinici stimolanti da parte dei giovani cardiologi, evidenziando così il ruolo fondamentale della formazione continua e dell'aggiornamento professionale.Il presidente regionale dell’ANMCO, Ennio Carmine Luigi Pisanò, sottolinea l'importanza della multidisciplinarietà nel trattamento delle malattie cardiovascolari e il ruolo cruciale dei medici di famiglia nella diagnosi precoce e nella gestione dei pazienti.Il congresso rappresenta un'occasione unica di confronto e aggiornamento per i professionisti della cardiologia e di altre discipline mediche coinvolte nella gestione delle patologie cardiovascolari.Per informazioni e iscrizioni, è possibile visitare il sito www.meeting-planner.it nella sezione "Calendario eventi".08.30 Registrazione dei partecipanti09.00 Introduzione al Congresso e presentazione degli obiettivi formativiSaluto delle AutoritàModeratori: Natale Daniele Brunetti, Nicola Di Renzo, Adriana Mallardi09.30 Cardiotossicità da chemioterapici: prevenzione, diagnosi e trattamentoChiara Lestuzzi09.45 Gestione della Fibrillazione Atriale nel paziente oncologicoStefano Oliva10.00 Trombo-embolismo venoso e neoplasiaDomenica De Laura10.15 Interessamento cardiaco neoplastico secondarioGianpaolo D’Addeo10.30 Caso Clinico su invito - Quando un problema cardiovascolare rivela una neoplasia…Francesco Mautone10.40 Discussione sui temi precedentemente trattatiDiscussant: Giuseppina Chiarello, Giuseppina Gallucci, Claudia Resta, Debora Ruggeri11.00 Coffee BreakModeratori: Michele Accogli, Vito Casamassima, Loreto Gesualdo, Andrea Passantino11.30 Funzionalità renale e terapie cardiovascolari: un rapporto biunivocoLuisa De Gennaro11.45 La decongestione nello scompenso cardiaco acutoAntonia Mannarini12.00 Denervazione renale: quando e per chi?Fortunato Iacovelli12.15 Nefropatia da contrasto: le procedure ed i pazienti più a rischioMichele A. Clemente12.30 Caso Clinico su invito - Quando il cardiologo chiama il nefrologo…Antonio Vitullo12.40 Discussione sui temi precedentemente trattatiDiscussant: Annamaria Dachille, Giuseppe De Iaco, Claudio Perrone, Maria Giuseppina VegliaModeratori: Silvana Brigido, Giampiero Di Clemente09.30 Lo Scompenso Cardiaco: una patologia in continua evoluzioneElvira Bruno09.45 Management del Paziente con Scompenso Cardiaco: le competenze dell’Heart Failure Nurse in una prospettiva europeaMichela Barisone10.00 Il ruolo infermieristico nell’ambulatorio dello scompenso: gestione del trattamento farmacologicoAnna Cavallo10.15 L’importanza di una dieta bilanciata nel Paziente con Scompenso CardiacoAntonella Manfredi10.30 La Riabilitazione del Paziente con Scompenso Cardiaco: il ruolo del fisioterapistaAngelo Nuzzolese10.45 Discussione sui temi precedentemente trattati11.00 Coffee BreakModeratori: Bruna Di Modugno, Francesco Germinal, Vincenzo Lopriore11.30 La Telemedicina: una nuova risorsa per il monitoraggio del Paziente con Scompenso CardiacoCarmela Cito11.45 Terapia di Resincronizzazione Cardiaca (CRT) nel paziente scompensato: aspetti clinico-assistenzialiMaurelio Lauretti12.00 Le vie di accesso non sono infinite… importanza dell’imaging durante l’impianto di dispositivi cardiaciRoberto Petruzzi12.15 Il trattamento con ultrafiltrazione nel Paziente scompensato: cosa c’è di nuovo?Porzia Mignozzi12.30 Il trattamento con ECMO nel Paziente con Scompenso Cardiaco avanzatoEnrico Squiccimarro12.45 Discussione sui temi precedentemente trattati13.00 NO ECMAssemblea dei Soci ANMCO Puglia e Basilicata14.00 LunchModeratori: Giuseppe Colonna, Marco Petruzzellis, Giandomenico Tarsia15.00 Cardio-neuromodulazione: quali prospettive?Antonio Di Monaco15.15 Dispositivi impiantabili e indossabili per il paziente con disturbo di circolo cerebraleRossella Troccoli15.30 Percorso diagnostico-terapeutico dell’ESUSAntonio Tondo15.45 Sindrome di Tako-Tsubo come cardiopatia neuromediataFrancesco Santoro16.00 Caso clinico su invito - Un caso particolare di ictus cardioembolicoNicolò Soldato16.10 Discussione sui temi precedentemente trattatiDiscussant:Vincenzo De Marzo, Elena Marino, Giovanna Rodio, Maria Carmela ScianaroModeratori: Elia Iorio, Claudio Larosa, Carlo Vigna16.30 La valutazione invasiva della riserva coronarica: il concetto di “Full physiology”Dionigi Fischetti16.45 “Tips and Traps” nella chiusura percutanea dell’auricola sinistraKatya Lucarelli17.00 TAVI nel paziente a basso rischio: solo una questione di “durability” della protesi?Alfredo Marchese17.15 Discussione sui temi precedentemente trattatiDiscussant: Marco Basile, Alessandro Cafaro, Antonio Centola17.30 Chiusura lavori prima giornataModeratori: Gaetano Citarelli, Cinzia Forleo, Stefania Marazia09.00 Linee guida ESC 2023: buone le prime?Massimo Imazio09.15 Quando chiedere aiuto all’indagine geneticaPaola Orsini09.30 Sindrome di Brugada: basta un ECG?Ennio C. Pisanò09.45 Cardiomiopatia “scarsamente dilatata”: una nuova entità nosografica?Francesco Mangini10.00 Caso clinico su invito - Un caso di cardiomiopatia a fenotipo ipertrofico…Maria Cristina Carella10.10 Discussione sui temi precedentemente trattatiDiscussant: Daniele De Feo, Simona Rosania, Roberta Ruggieri10.30 LETTURA - Prevenzione della morte improvvisa cardiaca: quali le strategie vincenti?Relatore: Massimo GrimaldiIntroduce: Pasquale Caldarola11.00 Coffee BreakModeratori: Giacinto Calculli, Marco Matteo Ciccone, Giovanni Carlo Piccinni11.30 Aritmie ventricolari nello sportivoAlessandro Zorzi11.45 Obesità e diabete: nuovi approcci farmacologici per la riduzione del rischio cardiovascolarePietro Scicchitano12.00 Ipercolesterolemia: nuove soluzioni per un vecchio problemaFrancesco Bartolomucci12.15 Ipertensione polmonare: nuovi approcci terapeuticiCarlo D’Agostino12.30 Discussione sugli argomenti precedentemente trattatiDiscussant: Zefferino Palamà, Amedeo Picciolo, Vito Sollazzo13.00 LETTURA - Scompenso cardiaco: nuovi approcci terapeutici tra clinica e funzione ventricolare sinistraRelatore: Massimo IacovielloIntroduce: Francesco Massari13.30 LunchModeratori: Paolo Colonna, Margherita Ilaria Gioia, Cosimo Greco14.30 Endocardite: il ruolo dell’imaging integratoGiampaolo Luzi14.45 RMN nei differenti fenotipi di cardiomiopatia: quale significato prognosticoGrazia Casavecchia15.00 Cardio TC: cosa il cardiologo deve conoscereAndrea Igoren Guaricci15.15 Ecostress nella valutazione delle valvulopatieMarco Fabio Costantino15.30 Caso clinico su invito - L’immagine dell’anno…Miriam Albanese15.40 Discussione sugli argomenti precedentemente trattatiDiscussant: Francesca Cortese, Ilaria Dentamaro, Gian Paolo Giorda, Antonio Magnante, Rosanna PuglieseModeratori: Andrea Andriani, Massimo Vincenzo Bonfantino, Giovanni Luzzi, Domenico Potenza16.00 Cos’è e come si ottiene una stimolazione cardiaca “Fisiologica”?Cosimo Mandurino16.15 Fibrillazione Atriale: controllo del ritmo o della frequenza? Come e per quali pazientiLuigi Mancini16.30 Terapia elettrica dello scompenso cardiaco nel 2024Pierluigi Pellegrino16.45 Discussione sugli argomenti precedentemente trattatiDiscussant: Rinaldo Giaccari, Rafel Sai, Paolo Sasanelli17.00 PREMIAZIONE del miglior caso clinico dei cinque presentati su invitoGiuria: Antonio Amico, Matteo Di Biase, Stefano Favale, Gianfranco Ignone, Tommaso Langialonga, Donato Melissano17.30 Chiusura dei lavori e compilazione dei questionari ECM