Torna l'Anticiclone africano: caldo anomalo in arrivo

BERGAMO - Secondo le previsioni di Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com, l'Italia è pronta ad affrontare un'ondata di caldo eccezionale nei prossimi giorni, con l'arrivo dell'anticiclone nord africano che porterà temperature insolitamente elevate per il periodo.Dopo un periodo caratterizzato da piogge soprattutto nel Nord del Paese, è previsto il ritorno dell'alta pressione africana sul Mediterraneo e sull'Italia. Questa condizione meteorologica porterà tempo stabile e soleggiato, con temperature che potrebbero raggiungere punte da piena estate, soprattutto nel prossimo weekend e lunedì.Secondo le analisi meteorologiche, l'aria eccezionalmente calda proveniente dal Nord Africa influenzerà l'Italia e gran parte dell'Europa centro-occidentale. A circa 1500 metri di quota, le temperature saranno superiori alla media di 10-14°C su gran parte del territorio italiano, con punte anche di 16-18°C sopra la media sulle Alpi.Questa impennata termica comporterà anche il sollevamento dello zero termico fino a 4000 metri di quota, simile a quanto accade in piena estate. Le città più calde saranno Firenze, Foggia, Matera, Catanzaro, Cosenza, Oristano e Catania, con picchi di temperatura tra i 27°C e i 28°C. Anche altre città, come Roma, Bologna, Verona e Milano, registreranno temperature superiori alla media stagionale.L'incremento termico potrebbe portare a un aumento del rischio valanghe sulle Alpi, dove sono presenti ingenti accumuli nevosi a causa del periodo piovoso appena conclusosi.In conclusione, il prossimo weekend si prospetta particolarmente caldo, con temperature che potrebbero sorpassare i 26-28°C in diverse parti d'Italia, creando un clima più simile a quello estivo che a quello primaverile.