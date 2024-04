A Bari arriva il 'Cromatica Festival' per celebrare la comunità LGBTQIA+

BARI - 13 cori arcobaleno per un totale di 430 coriste e coristi arriveranno a Bari da tutta Italia per celebrare la comunità LGBTQIA+. Dal 19 al 21 aprile si terrà la sesta edizione di “Cromatica Festival” il festival nazionale dei cori arcobaleno, con tre giorni di eventi, musica, spettacoli, e flash mob itineranti, organizzato da Cromatica - Associazione Nazionale Cori Arcobaleno, in collaborazione con Arcigay Bari - Varichina e MiXED LGBTQIA+. Il festival è una manifestazione che supporta le rivendicazioni e la cultura della comunità LGBTQIA+ attraverso il canto corale, da sempre mezzo e simbolo dei movimenti di liberazione. La conferenza stampa di presentazione, l’11 aprile alle 9.30- Ex Tesoreria Comune di Bari, durante la quale saranno resi noti i dettagli del festival.

La serata di Gala di Cromatica Festival al Teatro Petruzzelli di sabato 20 aprile sarà condotta da Paolo Camilli - attore e comedian, conosciuto anche per la sua partecipazione nella giuria di Drag Race Italia - oltre ad ospitare personalità d’eccezione che saranno annunciate in conferenza stampa.

Il Festival è patrocinato da Pugliapromozione della Regione Puglia e dal Comune di Bari, è supportato dall’8x1000 valdese, dal Bari Pride e dal Tavolo Tecnico LGTQIA+ del Comune di Bari. Numerose sono le realtà associative presenti nel territorio coinvolte nel festival: Zona Franka, Fridays for future, Origens, Cooperativa Arcoiris, cooperativa Alice, Bread and Roses, Voga, Terre del mediterraneo, Casa delle Donne del Mediterraneo.

Venerdì 19 Aprile dalle ore 18:00, i cori LGBTQIA+ italiani incontrano alcune associazioni di Bari che promuovono la salvaguardia dell'ambiente e dei diritti civili e sociali di tutte le persone. L'ingresso è libero e contingentato.

Sabato 20 Aprile dalle ore 20:45, “Serata di Gala” presso il Teatro Petruzzelli. L’ingresso alla serata di gala è a pagamento e i biglietti sono acquistabili su vivaticket.com. La serata di Gala è accessibile, saranno presenti interpreti LIS e sarà possibile prenotare posti riservati a persone disabili contattando il botteghino al numero 0809752810 o scrivendo a botteghino@fondazionepetruzzelli.it

Domenica 21 Aprile dalle ore 10:00, il festival si conclude per le strade della città, con "Cromatica in The City", flash mob diffusi in diversi punti della città di Bari, in cui i cori si esibiranno per lə cittadinə colorando piazze e strade con i loro canti.

Maggiori informazioni sul sito https://www.cromaticalgbt.it/