Dal 10 al 13 aprile la danza al Teatro Abeliano: Una settimana di emozioni e movimento

Per informazioni e prenotazioni, contattate al numero 📞 346 346 9282 o via email ✉️ prenotazioni@resextensa.it.



Visitate il sito 🌐 resextensa.it per ulteriori dettagli e aggiornamenti sulla programmazione.

BARI - ResExtensa - Porta d’Oriente continua a stupire con la sua programmazione 2024, offrendo un'eccezionale serie di spettacoli, masterclass e incontri con gli artisti, dedicati alla danza contemporanea. Dal 10 al 13 aprile, il Teatro Abeliano di Bari si trasformerà in un palcoscenico vibrante, accogliendo cinque compagnie di fama internazionale per tre giorni di pura magia e bellezza coreografica.Delicious Overdose: Si darà inizio alla manifestazione mercoledì 10 aprile con "Delicious Overdose", uno spettacolo visionario della compagnia DUONUX. Ideato e interpretato da Alice Carrino e Cristian Cucco, il duo ci condurrà attraverso un percorso interiore fatto di dolcezza e eccesso, in un'atmosfera onirica e surreale. Il debutto professionale di Cucco nella sua nativa Puglia promette di essere un evento indimenticabile.Prima dello spettacolo, uno speciale focus vedrà i giovani del liceo coreutico De Nittis - Pascali di Bari confrontarsi con la scena professionale, presentando un lavoro sotto la guida dei professori Giuseppe La Regina, Simona Fiorentino e Anna Marinelli.Imago: Giovedì 11 aprile sarà la volta di "Imago" della pluripremiata compagnia inglese PCK - Pett|Clausen-Knight. Lo spettacolo, che debutterà per la prima volta nel Sud Italia, riflette sulla connessione umana e sulla ricerca della verità nascosta dietro di essa. Un'opportunità unica per immergersi nell'universo creativo di James Pett e Travis Clausen-Knight, già noti per le loro straordinarie performance con Wayne McGregor, Roberto Bolle e Alessandra Ferri.Aperitivo per la Danza: il Viaggio: Sabato 13 aprile sarà dedicato ad un "Aperitivo per la Danza: il Viaggio", con due spettacoli brevi che esplorano il tema del viaggio metaforico. La compagnia Vidavè presenterà "Hansel & Gretel Alteration", ispirato alla celebre fiaba dei fratelli Grimm, seguito da "Giru Giru" del Gruppo E-Motion, un viaggio nel viaggio che attraversa le profondità della nostra interiorità.Masterclass e Aperitivo con gli Artisti: Non solo spettacoli, ma anche l'opportunità di partecipare a una masterclass tenuta dagli stessi artisti il 10 aprile, alle ore 15:00. E per concludere in bellezza, un aperitivo con gli artisti per un momento di condivisione e celebrazione collettiva.Non perdete l'occasione di vivere questa straordinaria esperienza artistica.