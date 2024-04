'Dammi i soldi altrimenti ti lascio': è estorsione

Ad avviso del Collegio di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “Offese, disprezzo e minacce di morte mostrano il rapporto di prevaricazione, mentre manca ogni reciprocità: è escluso che la donna consegni all’uomo il denaro per libera scelta. E la coartazione integra l’estorsione consumata, che si configura non soltanto quando le richieste di denaro sono avanzate con toni aggressivi: anche la minaccia larvata o manifestata in maniera indiretta e non esplicita costituisce reato quando è in grado di incutere timore nella vittima e di coartarne la volontà; pesano le circostanze concrete, la personalità dell’agente e le condizioni soggettive e ambientali della vittima.





L’uomo giustifica le richieste di soldi con difficoltà economiche che non ha e la donna accetta per salvaguardare la propria incolumità”. esclusa l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità: le somme corrisposte non sono certo irrisorie e conta il pregiudizio patito dalla persona offesa nella libertà fisica e morale. Soltanto in sede di esecuzione il condannato potrà far valere il fatto di essersi sottoposto al percorso di giustizia riparativa: la sentenza d’appello è deliberata il 3 maggio 2023 mentre sul punto le norme della riforma Cartabia sono entrate in vigore il successivo 30 giugno in base all’articolo 92, comma 2 bis, del decreto legislativo 10/10/2022, n. 150.

E pure prefigurare la rottura della relazione sentimentale può assumere una valenza minatoria quando costituisce espressione di ricatto per ottenere somme “in prestito” con vaghe promesse di restituzione; insomma: lei consegna i quattrini a lui non per libera scelta ma per sudditanza psicologica. Non conta poi che la coppia abbia accettato nel ménage una forte violenza verbale: bastano gli screen di WhatsApp a dimostrare lo stalkingChiave interpretativa. È quanto emerge dalla sentenza 12633/24 pubblicata il 27 marzo 2024 dalla seconda sezione penale della Cassazione. Diventa definitiva la condanna inflitta all’uomo per i reati di cui agli articoli 612 bis e 629 Cp. Le foto della schermata con le chat sono sufficienti a provare gli atti persecutori: non si applica la disciplina delle intercettazioni perché non si capta un flusso di comunicazioni ma lo si documenta in epoca successiva.