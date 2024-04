FAI Delegazione di Bari presenta: 'Palazzo di Città, Arte, Storia, Spazio Ritrovato'

BARI - In un'occasione unica e straordinaria, la FAI Delegazione di Bari invita il pubblico a partecipare a una visita speciale all'Installazione Artistica "La libertà italiana nella libertà del mondo" dell'artista Giuseppe Caccavale, ospitata nell'androne di Palazzo di Città e nel Sottotetto del Teatro Piccinni.Le visite avranno luogo domenica 7 aprile, con partenze programmate alle ore 09.30, 10.15, 11.00, 11.45 e 12.30. È consigliata la prenotazione presso i Punti FAI di Bari, tra cui la Gioielleria Horus in Via Dante n.5 e l'Erboristeria Centro Natura in Via Arcidiacono Giovanni n. 14.Il contributo richiesto è a partire da €5 per gli iscritti FAI e da €10 per i non iscritti.L'installazione artistica di Giuseppe Caccavale, intitolata 'La libertà italiana nella libertà del mondo', posta all'ingresso del Teatro Piccinni, rappresenta due storiche frasi pronunciate rispettivamente da Benedetto Croce e Aldo Moro durante eventi significativi della storia italiana. Accompagnati dallo stesso artista, da Theo Etrillard, collaboratore parigino, e dagli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Bari, i visitatori avranno l'opportunità di scoprire i 4 pannelli inaugurati lo scorso 29 gennaio dal Presidente della Repubblica.Nel contesto della visita, sarà inoltre possibile esplorare il Sottotetto del Teatro Comunale "Niccolò Piccinni", una struttura lignea risalente all'epoca di costruzione del teatro. Durante i lavori di restauro, questo spazio è stato completamente recuperato e reso più moderno e resistente dal punto di vista antisismico, offrendo un'esperienza affascinante di storia e architettura teatrale.L'evento rappresenta un'opportunità unica per immergersi nella bellezza artistica e storica della città di Bari, offrendo un'esperienza culturale indimenticabile per tutti i partecipanti.