Decaro: appello per una fine di stagione dignitosa per il Bari

BARI - Una stagione segnata da delusioni e risultati deludenti ha spinto il sindaco di Bari, Antonio Decaro, a un duro sfogo sui social media, invitando sia i giocatori che la dirigenza del Bari Calcio a prendere seriamente in considerazione il futuro della squadra e il suo impatto emotivo sulla città.Decaro ha iniziato il suo appello esortando i calciatori a mettere in campo tutto il loro impegno e la loro determinazione nelle prossime partite, sottolineando l'importanza di giocare con l'anima e di evitare a tutti i costi la retrocessione, un evento che sarebbe devastante per i tifosi baresi, soprattutto dopo le recenti delusioni sportive.Inoltre, il sindaco ha rivolto un appello diretto alla dirigenza e ai proprietari del club, chiedendo loro di assumersi la responsabilità dei fallimenti della stagione e di affrontare il problema in un incontro pubblico aperto ai tifosi. Decaro ha promesso di essere presente a questo incontro per rispondere a tutte le domande dei tifosi senza filtri, mettendo da parte qualsiasi paracadute.Decaro ha anche annunciato il suo intento di raggiungere la squadra in ritiro, nonostante non sia stato autorizzato, per ribadire l'importanza del Bari Calcio per la città e per fare appello a giocatori, tecnici e dirigenti affinché comprendano la delicatezza della situazione e l'importanza di proteggere il futuro della squadra.Questo appello del primo cittadino barese riflette l'angoscia e la preoccupazione dei tifosi del Bari, che vedono la loro squadra del cuore lottare in fondo alla classifica e temono per il suo futuro. Resta da vedere se le sue parole avranno l'effetto sperato e se porteranno a una fine di stagione dignitosa per il Bari Calcio.