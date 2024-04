SS 100, Pagano (PD): 'Basta ipocrisie, Salvini metta risorse invece di fare passerelle'

ROMA - “Sulla messa in sicurezza della statale 100 anche il Consigliere Congedo si iscrive al festival dell’ipocrisia, in buona compagnia con tantissimi altri esponenti della destra pugliese e nazionale.”

Così Ubaldo Pagano, deputato pugliese del Partito Democratico. “Prima tolgono il finanziamento delle opere e poi, dopo ogni nuova morte sulla strada, si appellano ai loro stessi ministri per intervenire urgentemente. Da due anni la Regione Puglia chiede al Ministero delle Infrastrutture e ad ANAS di mettere a disposizione i fondi necessari per l’ammodernamento dell’arteria più letale del territorio regionale. Non solo Salvini ha completamente ignorato queste richieste, ma addirittura ha ridotto drasticamente le risorse che erano state già stanziate alla SS 100 per dirottarle sul Ponte sullo Stretto. Oggi il Consigliere Congedo pensa bene di prendere di nuovo in giro i pugliesi ma nel frattempo le persone muoiono e il caro Ministro leghista continua a ignorare le nostre interrogazioni parlamentari. Invece di fare un’altra ridicola sfilata, pensi a rimettere i soldi che servono per fermare questa carneficina.”