Decaro: 'Primarie nel primo turno'. Incontro con Schlein a sostegno di Marrese

BARI - Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha rilasciato dichiarazioni significative a margine di un'iniziativa elettorale a Potenza, in vista delle regionali della Basilicata del 21 e 22 aprile, a sostegno del candidato governatore del centrosinistra, Piero Marrese. L'incontro è stato contrassegnato dalla presenza anche della segretaria del PD, Elly Schlein, con i due che si sono incontrati e abbracciati."Abbiamo due candidati del centrosinistra e faremo le primarie in realtà nel primo turno", ha affermato Decaro, evidenziando la complessità della situazione politica locale. Ha inoltre menzionato un accordo tra i candidati Laforgia e Leccese, che, a suo dire, ha portato a un "patto di non belligeranza" e a un accordo per una campagna elettorale congiunta in vista del ballottaggio. Decaro ha sottolineato che avrebbe preferito una scelta unitaria, ma ha riconosciuto che la situazione politica non ha permesso tale soluzione. Tuttavia, ha evidenziato che l'accordo raggiunto offre l'opportunità di una campagna elettorale divisa, ma con l'obiettivo comune di continuare a governare la città di Bari.Decaro ha inoltre confermato la sua candidatura alle Elezioni Europee, confermando il suo impegno politico anche a livello nazionale.L'incontro tra Decaro e Schlein, insieme alla loro partecipazione all'iniziativa a sostegno di Marrese, testimonia il sostegno e l'unità all'interno del centrosinistra, nonostante le complessità e le divergenze interne.