Spilla Festival 2024: dal 9 al 12 maggio a Molfetta la festa della birra di primavera. Ospite lo youtuber Daniele Condotta

MOLFETTA - Torna in città a Molfetta per la terza edizione Spilla Festival. La festa della birra di primavera una quattro giorni dal 9 al 12 maggio all'insegna dei piatti della cucina pugliese, da gustare accompagnati da una vasta selezione di birre artigianali. Il tutto tra spettacoli di musica dal vivo, intrattenimento e attività per tutta la famiglia.La manifestazione si svolge - nel parchetto di Via Giuseppe Moscati, in uno spazio di 1000 mq con panche, area relax e numerosi posti a sedere ed è a ingresso gratuito. Il menù di Spilla spazia tra panini con la zampina, ⁠panzerotti, ⁠patatine fritte, ⁠fritture varie, caciocavallo impiccato e salumi tipici, ⁠piadine dolci e salate, ⁠hamburger, ⁠sgagliozze e tipicità pugliesi doc, non mancano ricette e piatti tipici dedicati per bambini.Si potranno degustare tante birre artigianali, birre senza glutine e anche birre analcoliche. Inoltre anche quest’anno sarà allestito un beershop dove poter acquistare e portar via birre artigianali italiane e soprattutto pugliesi.Oltre a tanta buona birra, sarà tanta la musica e i gruppi che si alterneranno per dispensare allegria, e far ballare il pubblico nei quattro giorni del Festival, sarà allestito anche un mini parco divertimenti per i più piccoli. Tutte le quattro serate avranno inizio dalle ore 19 e si apriranno a suon di musica.Domenica 12 maggio in occasione della Festa della Mamma, Spilla Festival ospiterà l’animazione di Dj Frog con mascotte, attività e tanto divertimento.Giovedì 9 Maggio, Mr. Wario DJ Set, ospite speciale Daniele Condotta il giovane comico e influencer vera star barese di Facebook, Instagram, Youtube e TikTok, che vanta un gran numero di followers e di fan con il suo live show farà divertire tutti adulti e bambini insieme a Dj Frog . Seguiranno le esibizioni di La Radio a 1000 MAX - 883 e Max Pezzali Tribute band, e la serata si concluderà con Mr. Wario DJ Set con il Vocalist Biro.Venerdì 10 Maggio, Sabi Dielle DJ Set e si proseguirà con il Live Show & DJ Set Deeza & Humberto Potaje.Sabato 11 Maggio, Danny Dee DJ Set, Ritmo 80 Show, Danny Dee DJ Set con il Vocalist Biro.Domenica 12 Maggio, Rinaldo DJ Set, Animazione per bambini, Casa Babylon - tribute band Manu Chao e si conclude con Rinaldo DJ Set e Vocalist BiroPer maggiori dettagli consultare la pagina Facebook del Spilla Festival.