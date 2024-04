Il centrocampista albanese Ylber Ramadani del Lecce sarà costretto a saltare la partita di domenica 21 aprile contro il Sassuolo, in programma alle 12:30 presso il "Mapei Stadium", per via di una faringite. Il giocatore rientrerà in campo domenica 28 aprile alle 15 per affrontare il Monza al "Via del Mare" nella trentaquattresima giornata di Serie A.Al posto di Ramadani contro gli emiliani ci sarà Rafia. Ramadani ha finora disputato 29 gare in questo torneo, segnando la rete decisiva per la vittoria dei salentini 2-1 contro il Frosinone nel match della sedicesima giornata di andata, intervenendo al 44' del secondo tempo.Nella sua carriera, Ramadani ha giocato in diversi club, tra cui l'Aberdeen FC, il MTK Budapest, il Vejle BK, il FK Partizani, il FC Drita, il FC Pristina e il KF Ferizaj.