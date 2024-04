Emiliano annuncia: 'Non azzeriamo la giunta, ma completiamo i buchi'

BARI - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha chiarito la situazione riguardante la giunta regionale in seguito alle dimissioni di Maurodinoia e Barone dagli assessorati al Trasporto e al Welfare. In un'intervista all'Huffington Post, Emiliano ha dichiarato: "Non azzeriamo la giunta. Dobbiamo solo completare i buchi, completare la giunta e continuare a lavorare con grande serenità. Mi mancano due assessori".Le voci di un possibile rimpasto completo si erano fatte insistenti, ma Emiliano ha sottolineato che l'obiettivo è quello di trovare sostituti per i due assessori dimissionari e proseguire con il lavoro dell'esecutivo regionale.Per quanto riguarda l'assessorato alla Legalità proposto dal Movimento 5 Stelle, Emiliano ha dichiarato di valutare la situazione, ma ha ribadito che l'intera giunta è già improntata alla legalità. "L’assessore alla legalità è un simbolo. Ma noi abbiamo sempre pensato che l’intera giunta sia una giunta alla legalità. E ancora lo pensiamo", ha affermato il presidente.Emiliano ha anche espresso il suo disappunto per la scelta del Movimento 5 Stelle di uscire dalla maggioranza regionale, ma ha sottolineato che il Partito Democratico è in grado di gestire la situazione. "Il partito del PD è sano ed è assolutamente capace di gestire la situazione che è difficilissima", ha dichiarato.Il presidente ha infine ringraziato l'europarlamentare Evin Schlein per il suo sostegno all'amministrazione regionale, nonostante le difficoltà. "Le sono grato perché ci sta mettendo la faccia e sta sostenendo l’amministrazione", ha concluso Emiliano.