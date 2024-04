Novak Djokovic e Ugo Humbert avanzano agli ottavi di finale del torneo Masters 1000 di Montecarlo

facebook

- Nella giornata degli ottavi di finale del torneo Masters 1000 sulla terra battuta di Montecarlo, si sono registrati diversi risultati sorprendenti e incontri avvincenti.Il giovane italiano Lorenzo Musetti è stato eliminato dal serbo Novak Djokovic con un punteggio di 7-5, 6-3. Nonostante una forte resistenza, Musetti non è riuscito a contrastare il gioco solido e potente di Djokovic, attuale numero uno del mondo.Anche l'italiano Lorenzo Sonego è uscito sconfitto dal torneo, perdendo contro il francese Ugo Humbert con un punteggio di 5-7, 6-3, 6-1. Sonego ha lottato duramente, ma Humbert ha dimostrato di essere in grande forma e determinazione.Nell'incontro tra il danese Holger Rune e il bulgaro Dimitrov, è stato Rune a emergere vincitore con un punteggio di 7-6, 3-6, 7-6, dopo un match combattuto e incerto fino all'ultimo punto.Il russo Karen Khachanov ha sconfitto il connazionale Daniil Medvedev con un punteggio di 6-3, 7-5, dimostrando una prestazione solida e sicura.L'australiano Alex De Minaur ha superato il connazionale Alexei Popyrin con un doppio 6-3, mostrando un tennis di alto livello e determinazione.Il tedesco Alexander Zverev ha battuto il greco Stefanos Tsitsipas con un punteggio di 7-5, 7-6, in un match che ha visto entrambi i giocatori lottare punto su punto per la vittoria.Infine, il norvegese Casper Ruud ha sconfitto il polacco Hubert Hurkacz con un netto 6-4, 6-2, dimostrando di essere in grande forma e pronto a lottare per il titolo del torneo.