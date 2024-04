BARI - Il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa di due lavoratori originari di San Marzano di San Giuseppe, nella provincia di Taranto. Le tragedie che hanno colpito la comunità di San Marzano sono avvenute in circostanze diverse ma altrettanto drammatiche.Mario Pisani ha perso la vita nella tragica esplosione che ha coinvolto la centrale elettrica di Suviana, situata nel Bolognese. Nel frattempo, Angelo Cotugno è stato vittima di un tragico incidente sul cantiere della superstrada Taranto-Avetrana, dove è stato folgorato.Il Presidente Bonaccini ha espresso la sua vicinanza alla comunità di San Marzano di San Giuseppe in questo momento di dolore e ha sottolineato l'assenza di parole adeguate per commentare la continua strage sul lavoro che continua a mietere vittime. Le persone coinvolte non sono semplici numeri statistici, ma individui operosi che lasciano per sempre un vuoto nelle loro famiglie e nelle loro comunità.La Regione Emilia-Romagna si unisce al lutto e alla solidarietà per le famiglie delle vittime e per l'intera comunità di San Marzano di San Giuseppe, offrendo il proprio sostegno in questo momento di grande dolore.