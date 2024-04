Di sana pianta: 152 nuovi alberi in città per riempire le piccole aiuole rimaste vuote

LECCE - Sono 152 i nuovi alberi che saranno piantati in città grazie al progetto “Di sana pianta”, che prevede la donazione e la sponsorizzazione di esemplari di varie specie in diversi quartieri da parte di due aziende private, Monteco e CM Recuperi, già partner del Settore Ambiente in alcuni servizi.Le nuove alberature andranno a riempire le piccole aiuole, o buche, rimaste vuote dopo la rimozione o la caduta delle essenze che in precedenza le occupavano.I dettagli del progetto saranno illustrati durante una conferenza stampa in programma giovedì 11 aprile, alle ore 12, all'Open Space di Palazzo Carafa.Interverranno il sindaco Carlo Salvemini e l'assessora all'Ambiente Angela Valli, l'amministratore di Monteco Mario Montinaro e, per CM Recuperi, la responsabile d'impianto Antonella Serra.