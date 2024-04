Emiliano fa il punto sulla riunione di maggioranza: indicheremo figure di alto profilo

BARI - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha fatto il punto sulla recente riunione di maggioranza, esprimendo soddisfazione per l'esito positivo dell'incontro. Emiliano ha sottolineato che la maggioranza si conferma compatta e determinata nel favorire il dialogo tra il Partito Democratico (Pd) e il Movimento 5 Stelle (M5S), nonostante il contesto elettorale attuale.Una delle principali decisioni emerse dalla riunione riguarda l'accoglimento delle richieste provenienti dal Pd per un netto cambio di fase all'interno dell'amministrazione regionale. A tal fine, verranno indicate figure di alto profilo, proposte dai partiti e rappresentative della storia dell'amministrazione regionale, fondata sull'osservanza della legalità, la lotta alla mafia e il contrasto ad ogni strumentalizzazione politica.Emiliano ha ribadito che la giunta regionale non è mai stata coinvolta nelle recenti vicende giudiziarie riguardanti la propria attività istituzionale, la quale è sempre stata improntata al rispetto dei principi di legalità e imparzialità.Inoltre, la maggioranza ha accolto le richieste del M5S per la sottoscrizione di un patto operativo volto a rafforzare i presidi di legalità, prevedendo la costituzione di un organismo di vigilanza simile al NIRS già esistente per la sanità. Questo organismo opererà anche negli altri settori dell'amministrazione, con la nomina di un coordinatore e di ispettori incaricati di monitorare attentamente ogni atto e segnalazione di possibili irregolarità.Emiliano si è quindi espresso fiducioso che attraverso queste iniziative possa essere ricostituita una maggioranza progressista in Regione Puglia, che ha operato con successo negli anni passati.