Emiliano: 'Falsa la ricostruzione sulla presunta dichiarazione sull'inopportunità di partecipare alla Commissione Antimafia'

BARI - Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, smentisce categoricamente la presunta dichiarazione attribuitagli riguardo alla sua presenza in Commissione antimafia. La frase "inopportuno che io venga in Commissione antimafia" non è mai stata pronunciata da Emiliano, come dimostrato dalla lettera inviata alla Commissione il 24 aprile e resa pubblica ieri per ripristinare la verità.La falsità della ricostruzione è stata evidenziata dopo le dichiarazioni dell'onorevole De Corato e la successiva diffusione da parte di alcune agenzie di stampa. Tuttavia, il Presidente Emiliano chiarisce che non ha avuto alcuna interlocuzione con gli uffici della Commissione parlamentare Antimafia in merito a questa questione.La pubblicazione della lettera inviata alla Commissione costituisce un tentativo di ripristinare la verità e smentire categoricamente le falsità diffuse in merito alle sue presunte dichiarazioni sull'inopportunità di partecipare alla Commissione antimafia.