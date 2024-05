Gennaro Sicolo (Italia Olivicola): 'Primo Maggio per tutti con tutela del potere di acquisto'

BARI - In occasione del Primo Maggio, Gennaro Sicolo, presidente di Italia Olivicola, ha espresso la necessità di adottare iniziative volte a tutelare il potere di acquisto dei consumatori, specialmente coloro che sono attenti alla qualità dei prodotti.Sicolo ha sottolineato l'importanza di pagare il giusto prezzo per la qualità, evidenziando la necessità di provvedimenti che favoriscano un aumento del potere di acquisto. Ha dichiarato che è fondamentale alimentare una spirale virtuosa che riconosca il giusto reddito agli agricoltori, considerando i crescenti costi di produzione, e che assicuri lavoro nel settore agricolo.Ricordando l'articolo 36 della Costituzione italiana, che sancisce il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro, Sicolo ha evidenziato l'importanza di garantire un'esistenza libera e dignitosa per tutti i lavoratori.Sicolo ha anche sottolineato l'importanza di informare i consumatori sulla salubrità dell'olio extravergine d'oliva di origine italiana. Ha evidenziato che offerte e promozioni eccessivamente basse non solo danneggiano la filiera produttiva, ma possono anche nascondere contraffazioni e frodi, mettendo a rischio la salute dei consumatori.Italia Olivicola si impegna a incentivare il consumo di olio extravergine d'oliva di qualità e a tutelare i consumatori che cercano prodotti alimentari sani e genuini.L'appello di Sicolo riflette la necessità di adottare politiche e iniziative che garantiscano un equo reddito per gli agricoltori, proteggano i consumatori e promuovano la qualità e la genuinità dei prodotti alimentari italiani.