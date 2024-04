Partenza inaugurale della campagna elettorale del centrodestra a Bari: grande partecipazione attorno a Fabio Romito

BARI - Con auspici di successo, l'inaugurazione della campagna elettorale del centrodestra ha preso il via con grande entusiasmo. Attorno al candidato sindaco, Fabio Romito, in corso Vittorio Emanuele, proprio in questo momento, si sta radunando il popolo del centrodestra barese, con una partecipazione eccezionale che promette grandi risultati.L'atmosfera a Bari è carica di aspettative e di desiderio di cambiamento. L'entusiasmo e l'affluenza fin dalle prime battute della campagna elettorale sono un chiaro segnale che la città è pronta per un nuovo corso. Se il buongiorno si vede dal mattino, sembra che il futuro sia luminoso per il centrodestra barese.