Festa di Maria SS. Sovereto: fermate straordinarie dei treni il 23 Aprile

ET 91316 in partenza alle ore 12:19

ET 91404 in partenza alle ore 13:21

ET 91406 in partenza alle ore 14:15

ET 91408 in partenza alle ore 15:02

ET 91324 in partenza alle ore 15:44

ET 91410 in partenza alle ore 16:53

ET 91412 in partenza alle ore 17:47

ET 91414 in partenza alle ore 18:41

ET 91416 in partenza alle ore 19:34

ET 91342 in partenza alle ore 21:56

ET 91418 in partenza alle ore 22:40

ET 91420 in partenza alle ore 22:50

Da Andria Sud:





ET 91023 in partenza alle ore 14:15

ET 91025 in partenza alle ore 15:10

ET 91415 in partenza alle ore 15:35

ET 91029 in partenza alle ore 16:58

ET 91031 in partenza alle ore 17:52

ET 91033 in partenza alle ore 18:45

ET 91037 in partenza alle ore 20:30

ET 91345 in partenza alle ore 22:02

ET 91043 in partenza alle ore 22:42

Queste fermate straordinarie consentiranno ai viaggiatori di partecipare ai festeggiamenti in onore di Maria SS. di Sovereto con maggiore comodità.

BARI - Per celebrare al meglio una ricorrenza tanto sentita dalla popolazione, in occasione dei festeggiamenti civili e religiosi in onore di Maria SS. di Sovereto, previsti per la giornata di martedì 23 aprile 2024, alcuni treni di Ferrotramviaria effettueranno fermate straordinarie a Sovereto.Le fermate straordinarie sono previste per i seguenti treni: