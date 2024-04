Firmato l'accordo tra Apulia Film Commission e ABC per la conservazione dell'archivio cinematografico

BARI - Nella mattinata di martedì 16 aprile, presso gli uffici dell'Apulia Film House a Bari, è stato sottoscritto un importante accordo tra la Fondazione Apulia Film Commission e ABC - Centro Di Cultura Cinematografica Srl. L'accordo prevede l'utilizzo in comodato gratuito di alcuni locali del Cineporto di Bari (padiglione 180 della Fiera del Levante) per il deposito del prezioso materiale audiovisivo e filmico d'archivio del Centro di Cultura Cinematografica - ABC di Bari.Si tratta di un archivio storico di inestimabile valore, comprendente materiale audiovisivo e documentale, manifesti cinematografici, pellicole 35 mm e cinegiornali a partire dagli anni '60. Fino ad ora, questo patrimonio è stato conservato in locali esposti all'umidità e agli agenti atmosferici, soggetti quindi al rischio di deterioramento grave e irreversibile.La Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia ha riconosciuto l'archivio del Centro Cinematografico ABC come di "interesse storico particolarmente importante" e ha stabilito che debba essere sottoposto al vincolo di legge per evitare la sua dispersione e garantirne la conservazione per le generazioni future.L'Apulia Film Commission, nell'ambito delle sue responsabilità istituzionali, ha prontamente offerto al Centro di Cultura Cinematografica ABC la disponibilità di alcuni locali idonei presso il Cineporto per il deposito dell'archivio, seppur in via provvisoria. Questo atto rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione istituzionale finalizzato alla diffusione e al progresso della cultura cinematografica, includendo la conservazione e la valorizzazione del patrimonio cinematografico del passato."La firma del contratto di comodato gratuito a favore dell'ABC - Centro di cultura Cinematografica", ha dichiarato la Presidente dell'AFC Anna Maria Tosto, "è un esempio virtuoso di collaborazione istituzionale per la diffusione e il progresso della cultura cinematografica, che non può che passare anche attraverso la conservazione e la valorizzazione del passato e delle sue radici".