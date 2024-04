Frammenti di vetro in un lotto di minestrone classico surgelato a marchio La Valle degli Orti – Frosta

LECCE - Un avviso di richiamo di prodotto alimentare è stato lanciato nelle scorse ore dalla catena di supermercati Penny Market per il ritiro immediato dagli scaffali di un lotto di minestrone classico surgelato a marchio La Valle degli Orti – Frosta. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è il rinvenimento di un frammento di vetro.Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 850 grammi con il numero di lotto L4043F10 e il termine minimo di conservazione dell’08.2025. Il prodotto interessato dal richiamo, è stato realizzato e confezionato nello stabilimento della dall’azienda Frosta con stabilimento di produzione di produzione in Germania in Strasse 3-5, a Lommatzsch, in Sassonia.La nota di richiamo è stata emessa dalla stessa Penny Market che fa sapere che il provvedimento interessa solo i punti vendita della catena situati nelle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana, e delle province autonome di Trento e Bolzano.A scopo puramente precauzionale, Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non consumare il minestrone con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicato. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto. dove sarà rimborsato o al Servizio igiene degli alimenti e nutrizione della ASL locale.