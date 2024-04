'Giardini di Pietra – luoghi, versi e storie di Bari Vecchia', al via eventi Aps Martinus a Bari

La rassegna ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza della storia, dell’arte, dell’architettura e delle tradizioni di Bari vecchia e di raccogliere fondi destinati al restauro e alla rifunzionalizzazione della chiesa di San Martino, riaperta dopo 60 anni di oblio dall’Aps Martinus che ha anche avviato la campagna di crowfunding #SaveMartinus – Riapriamo la chiesa di San Martino su GoFundMe. La chiesa sarà proprio uno dei luoghi visitabili durante i tanti eventi in programma ma il luogo chiave della rassegna sarà la scenografica corte del palazzo Bianchi Dottula, recentemente riportata al suo antico splendore dopo un accurato restauro.

Info prezzi:

Con Tessera Martinus: sconto di 2€ su ogni evento a pagamento

Info: 389.1031570 (whatsapp) - martinus.spazioartetempo@gmail.com

Link evento: https://fb.me/e/76hmki9lw

La corte diventerà un palcoscenico aperto a tutti con performance musicali e teatrali, presentazioni di libri, dibattiti e mostre fotografiche che narreranno la storia millenaria di Bari vecchia, le tradizioni e i segreti che si celano dietro le sue facciate di pietra, ma anche il suo presente, i temi attuali e i moderni progetti in arrivo nelle sue aree archeologiche. Partecipando alle visite guidate si avrà modo di esplorare il ricco patrimonio culturale di Bari e la sua bellezza nascosta: pittoreschi archi e suggestive corti, monasteri scomparsi e millenarie chiese (tra le quali proprio San Martino, tappa delle visite ogni domenica pomeriggio), strade ed eleganti edifici, luoghi custodi di storie e leggende che hanno plasmato il tessuto sociale di Bari nel corso dei secoli: un viaggio affascinante dove storia e arte si fondono in un suggestivo scenario di giardini di pietra.VEN. 3.05 - h. 18.00:Corte Palazzo Bianchi Dottula (str. dei Dottula 10)Presentazione rassegna e inaugurazione sede Gruppo Martinus (Aps Martinus, CPES, PugliArte, Incontri)Intervengono: Gerardo Milillo (Aps Martinus), Piero Losurdo (Cpes), Alessandro Bavaro (#WeareinBari)Alessandro De Luisi (PugliArte Ets), Jenny Maraglino (Zefiro Aps), Maurizio Sarubbi (Compagnia Teatrale Artù), Gilberto Scordari (ass. Aremu).Buffet. Ingresso liberoSAB. 4.05 - h. 17.00 e 19.00:Cattedrale di San Sabino2 turni con visite guidate a Bari vecchia e concerto barocco a cura dell’ass. Aremu e N&B-Mareterra FestivalItinerario: cattedrale di San Sabino, cisterna di Bona Sforza, chiesa di Santa Teresa dei Maschi, palazzo Calò Carducci, chiesa del Gesù, chiesa di San Gaetano, chiesa di San Martino, palazzo Bianchi Dottula con Arturo Del Muscio (guida turistica). Concerto con musiche di Kapsberger eseguite da Francesca Benetti (tiorbista)Costo: 10 € (*gratuito per i minori)Prenotazioni: 351.7510571 (whatsapp) indicando cognome e numero partecipantiDOM. 5.05 - h. 17.00:Chiesa di Santa Chiara (punto d’incontro)Visita guidata a cura di PugliArte. Storie e destini dei più grandi monasteri medievali della città.Itinerario: Santa Chiara, San Francesco alla scarpa, San Pietro alle Fosse, Santa Scolastica, San Nicola ai Greci, chiesa di San MartinoCosto: 15 € (10 € visita guidata + 5 € contributo restauro chiesa di San Martino) (*gratuito per i minori)Prenotazioni: 340.3394708 (whatsapp) indicando cognome e numero partecipantiVEN. 10.05 - h. 18.00:Corte Palazzo Bianchi Dottula (str. dei Dottula 10)Mostra fotografica digitale con dibattito sull’opera di Tresoldi nell’area archeologica di San PietroDibattito aperto e confronto tra professionisti, associazioni e cittadini sulla nuova opera di Edoardo Tresoldi, artista italiano noto per le sue installazioni ambientali in rete metallica, di prossima realizzazione nell’area archeologica di San Pietro di Bari. Con Andrea Romanelli (architetto, collaboratore di Edoardo Tresoldi)Mostra fotografica digitale con esempi di progetti d’arte, architettura e archeologia realizzati in Europa a cura di Antonio Giannoccaro (architetto, Aps Martinus)Ingresso liberoSAB. 11.05 - h. 19.30:Corte Palazzo Bianchi Dottula (str. dei Dottula 10)Spettacolo teatrale in dialetto barese di Maurizio Sarubbi a cura della Compagnia teatrale ArtùTrama: Quattro personaggi femminili, protagoniste delle favole più famose, si incontrano in una sala d’ aspetto di un ginecologo. I dialoghi sono incentrati sulla loro esperienza personale avuta con i propri uomini ovvero, i loro principi azzurri. Scambi di battute in dialetto incroceranno le loro favole d’ origine.Con: Biancaneve (Maurizio Sarubbi), Cappuccetto Rosso (Caterina Rubini), Cenerentola (Antonella Ranieri), La Bella Addormentata (Susi Rutigliano)Costo: 13 € (*gratuito per i minori)Prenotazioni: 349.6673986 (whatsapp) indicando cognome e numero partecipantiDOM. 12.05 - h. 17.30:Piazza Federico II (punto d’incontro)Visita guidata a cura di PugliArte. Alla scoperta degli archi e delle corti di Bari: monasteri laici dove è rimasta intatta la vitalità tipica delle città medievali. Visita alla chiesa di San Martino.Costo: 15 € (10 € visita guidata + 5 € contributo restauro chiesa di San Martino) (*gratuito per i minori)Prenotazioni: 340.3394708 (whatsapp) indicando cognome e num. partecipantiVEN. 17.05 - h. 18.00:Corte Palazzo Bianchi Dottula (str. dei Dottula 10)Presentazione volume a cura di Zefiro Aps (rassegna Oltre il libro)Il libro: Un viaggio esteriore e interiore che parte dalla storia antica della città e si estende a quella moderna e contemporanea cogliendo tutte le trasformazioni che hanno fatto di Bari una città internazionale. Intervengono: Giancarlo Liuzzi (Aps Martinus), Carol Serafino (Bari e…), Michele Sicolo (archeologo),Ingresso libero. *A seguire visita alla chiesa di San Martino (ingresso 5€ contributo restauro)SAB. 18.05 - h. 18.00:Corte Palazzo Bianchi Dottula (str. dei Dottula 10)Dialogo in poesie e musica con i libri di Michele Aprile e Piero MeliI libri: “Chelandia!” (ed. Centro Studi Baresi) di Michele Aprile, una baraonda di soffi musicali che, con ritmi e termini dialettali ricercati accompagna in un tempo fuori dal tempo. “In Puglia” (ed. Giulio Perrone) di Piero Meli, un viaggio emozionale in un caleidoscopio di luoghi e di suggestioni narrative.Letture sceniche: Pierluigi Morizio, Gigi De Santis, Felice Giovine. Musiche a cura di: Rodolfo VentrellaIngresso liberoDOM. 19.05 - h. 17.30:Museo di Santa Scolastica (punto d’incontro)Visita guidata a cura di PugliArte. Bari bizantina era una città plurietnica e multi religiosa, tra i principali porti del Mediterraneo, vera porta verso l’Oriente, con una notevole presenza di mercanti locali e stranieri. Dalla chiesa di Santa Maria del Buonconsiglio alla chiesa di San Martino scopriremo cosa è rimasto dell’epoca bizantina.Costo: 15 € (10 € visita guidata + 5 € contributo restauro chiesa di San Martino) (*gratuito per i minori)Prenotazioni: 340.3394708 (whatsapp) indicando cognome e numero partecipantiVEN. 24.05 – h. 18.00:Corte Palazzo Bianchi Dottula (str. dei Dottula 10)Presentazione volume a cura di Zefiro Aps (rassegna Oltre il libro)Il libro: Favole e leggende in prosa del folclore russo, bielorusso, ucraino, in cui la figura di san Nicola emerge con un ruolo determinante: come personaggio “vivente”, come icona, spirito o altro simbolo. Intervengono: Marco Caratozzolo (autore e docente di cultura russa UniBg), Maristella Gatto (docente di lingue e traduzione inglese UniBa)Ingresso liberoSAB. 25.05 - h. 19.30:Corte Palazzo Bianchi Dottula (str. dei Dottula 10)Spettacolo teatrale in dialetto barese di Maurizio Sarubbi a cura della Compagnia teatrale ArtùTrama: Il romanzo “L’ultimo giorno di un condannato a morte” di Victor Hugo incontra il dialetto barese con i “Racconti di Strada Angiola” di Giuseppe Lorusso. L’idea dello spettacolo teatrale nasce dalla volontà di Maurizio Sarubbi, autore regista e interprete, di forgiare il personaggio di Hugo in modo personale incrociando i ricordi d’infanzia e giovinezza vissuti per le strade di Bari.Con: Maurizio SarubbiCosto: 13 € (*gratuito per i minori)Prenotazioni: 349.6673986 (whatsapp) indicando cognome e numero partecipantiDOM. 26.05 - h. 10.15:Largo Chiurlia (punto d’incontro)Visita guidata a cura di PugliArte. Partendo dalle perdute mura bizantine, esploreremo la periferia del centro antico, con i quartieri ebraico e armeno. Osserveremo la sequenza archeologica della città, ben conservata nel succorpo della Cattedrale di S. Sabino e nella chiesa di San Martino.Costo: 15 € (10 € visita guidata + 5 € contributo restauro chiesa di San Martino) (*gratuito per i minori)Prenotazioni: 340.3394708 (whatsapp) indicando cognome e numero partecipantiDa VEN. 10.05 a VEN 26.05:Corte Palazzo Bianchi Dottula (str. dei Dottula 10)Mostra fotografica a cura dell’associazione #WeareinBariIn questa mostra gli associati di WeAreInBari hanno voluto rappresentare e narrare la sensazione che si prova attraversando i vicoli di Barivecchia: una completa immersione nei colori.Ingresso liberoAbbonamento 7 eventi: 90€ invece di